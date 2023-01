Plakao sam sa sestrom dok smo gledali "Oluju"! Mačvan ne zaboravlja rane iz djetinjstva: Emocije ne treba sakrivati!

Milan Mačvan emotivno je doživio film "Oluja".

Proslavljeni srpski košarkaš Milan Mačvan plakao je poslije gledanja filma "Oluja". Potresna drama koja govori o stradanju i protjerivanju više od 250.000 Srba iz Krajine je prvo filmsko ostvarenje o ovoj temi. Premijerno je prikazan u utorak 17. januara i mnogi gledaoci imali su emotivnu reakciju na to.

Jedan od njih je Milan Mačvan koji je bio dijete kada je srpski narod morao da napusti Vukovar. Sve što je njegova porodica generacijama unazad stvarala, morao je preko noći da napusti i da krene u neizvjesnost. Zahvaljujući sportu, obrazovanju i snazi njegovih roditelja napravio je košarkašku karijeru, ali rane iz djetinjstva nije zaboravio. Te bolne uspomene je oživio gledajući ovaj film sa rođenom sestrom.

"Utisci su izuzetno jaki, film je ispunio očekivanja. Istinit je, živopisan i izuzetno težak za gledanje, pogotovo za nas koji smo izbjegli iz Hrvatske. Ne može nikoga da ostavi ravnodušnim. To su stvarne životne priče ljudi koji su to prošli. Savjet je da roditelji ne gledaju film, jer je za njih posebno težak. Ja sam čovjek koji voli srećan kraj, posljednja scena ponovnog spajanja porodice je nešto što bih izdvojio kao veoma upečatljivo. Volim da gledam stvari pozitivno. Film je izuzetno emotivan i istinit. Ovo je definitivno jedan od najvećih pogroma i tragedija za naš narod", rekao je Mačvan.

Prisjetio se svega kroz šta je prošao u djetinjstvu. "Za mene je bilo izuzetno stresno, kao i za sestru. Naravno da smo plakali kao i polovina sale koja je gledala premijeru. Emocije ne treba da se sakrivaju i za nas je to bilo strašno tužno. Za mene je Vukovar i dalje najljepši grad na svijetu, ja tamo idem rado, tamo mi je ostala porodica. Vjerujem da su emocije bile izuzetno jake i da manje više svi nosimo iste po izlasku iz bioskopske sale."

Naglašava da je sve predstavljeno vjerodostojno. "Izuzetno je vjerodostojno predstavljeno, to su istinite priče. Dobro je i da ljudi koji nisu prošli kroz 'Oluju' mogu da vide i djelićem dožive i shvate da je to stvarno bio jedan pogrom i da se niko nije iselio zato što to voli ili zato što je to htio, već zato što je morao i bio otjeran. Fenomenalna je i gluma, malo manje afirmisani glumci su odigrali jako teške uloge sa sve pravim akcentima iz Krajine. Većina njih se vjerovatno nikada nije susretala sa takvim govorom i dijalektom, bili su sjajni."

Na kraju je istakao i da je za njega izuzetno važno podizanje svijesti naroda o stradanjima Srba kroz istoriju. "Izuzetno je bitno što je napravljen ovaj film. Naša istorija je jako bogata kako pobjedama tako i porazima, kako pogromima tako i naseljavanjima. Mislim da je bitno zbog budućih generacija da bi znale kroz šta je srpski narod prolazio i koliko je srpski narod veliki. Veoma mi je drago da smo konačno počeli da cijenimo ko smo, šta smo i odakle smo, to mi je izuzetno bitno. Dolazi do nekih promjena i triježnjenja, malo više cijenimo sebe. Ja prvi imam dvoje djece i kako bih ja njima poslije objasnio kroz šta sam prošao, ovako mogu da pogledaju film. Ovaj film će i ljudima koji 'Oluju' nisu doživjeli, dočarati koliko je to strašno bilo. Nekada ne može da se objasni riječima, u ovom modernom dobu, objasniće se kroz film", zaključio je Mačvan.

