Trener Borca pred ABA 2 "balon": Najljepše je igrati pred punom dvoranom, banjalučka publika će biti naš vjetar u leđa

Trener Borca Zoran Kašćelan i košarkaš banjalučkog kluba Vuk Bošković najavili su predstojeće utakmice ABA 2 lige.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Banjaluka će u periodu od 23. do 29. januara ugostiti treći ovosezonski ABA 2 "balon".

Pred košarkašima Borca su tri utakmice regionalnog takmičenja pred domaćom publikom. Crveno-plavi će najprije snage odmjeriti sa ekipom Zlatibora (24.01), nakon čega ih očekuju utakmice protiv Krke (26.01) i Sloge iz Kraljeva (28.01).

Trener Banjalučana Zoran Kašćelan se raduje utakmicama u dvorani Borik te očekuje kako će publika biti dodatni vjetar u leđa njegovim izabranicima.

"Prije svega se radujemo što će turnir biti organizovan u Banjaluci i što će Borik biti poprište tih utakmica iz ABA 2 karavana. Momci u svojim rezultatima i zalaganjem zaslužili lijepu posjetu i nema dileme da će to stimulativno da utiče na nas i da će momci dati svoj maksimum", rekao je Kašćelan.

Kada je u pitanju prvi protivnik, ekipa Zlatibora, Kašćelan je izuzetno oprezan te je o ovoj ekipi imao samo riječi hvale.

"Što se tiče protivnika Zlatibor, Krka i Sloga biće izuzetno, pogotovo u ovakvom sistemu takmičenja, fizički zahtjevno. Naš fokus ide samo na prvu utakmicu protiv ekipe Zlatibora. To je jedna iskusna ekipa i aktuelni šampion ABA 2 lige i jedna od najboljih ekipa u regionu.Smatram da ćemo morati da budemo u na maksimalnom nivou, pogotovo u odbrani kako bi usporili protok lopte. Odlični su u šuterskom dijelu te ćemo stvarno morati dati svoj maksimum kako bi došli u priliku da pobijedimo. Vjetar u leđa će nam biti podrška s tribina i da će nam to pomoći da imamo kvalitet više. Kao što sam rekao koncentrancija je sad samo na prvom duelu, a kasnije ćemo razmišljati o Krki i Slogi", dodao je on.

Kada su u pitanju prognoze Kašćelan je poručio:

"Teško je prognozirati. Imamo određene prednosti i nedostatke u odnosu na ekipu Zlatibora i Krke. Radujem se da će kroz ove izazove moje ekipa da raste. Imamo mnogo potencijala i mi ne bježimo od toga da imamo kvalitet. Želimo da uživamo u toj atmosferi i damo svoj maksimum. Cilj nam je da se plasiramo na završni turnir, a sigurno da će se minimum deset ekipa boriti za završnicu. Volio bih da krenemo sa pobjedom, ali ne želim da opterećujem momke koji treba još da se razvijaju i rastu. Najljepše je igrati pred punom dvoranom i na kraju krajeva to će da očvrsti moje igrače. Mlada ekipa će to prije iskoristiti kao vjetar u leđa".

Košarkaš Borca Vuk Bošković takođe očekuje punu dvoranu.

"Mislim da će ambijent da bude veoma dobar i želio bih pozvati što više ljudi da dođe. Idemo korak po korak. Mislim da nam je utakmica sa Zlatiborom najbitnija. Bitno je da jako uđemo u meč i ne ulazimo u neku zonu konfora jer su oni iskusnija ekipa od nas. Moramo energijom da im pariramo", rekao je Bošković.

Nakon odigranih sedam utakmica ekipa Borca ima pet pobjeda i dva poraza. Sa 12 bodova zauzimaju petu poziciju, a bod više imaju ekipe Zlatibora, Sutjeske i Krke. Na prvom mjestu je ekipa Heliosa sa sedam pobjeda iz isto toliko odigranih utakmica.