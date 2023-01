Borac deklasirao tuzlansku Slobodu u Banjaluci! Crveno-plavi do poluvremena riješili pitanje pobjednika!

Košarkaši Borca zabilježili su 11. "recku" u prvenstvu Bosne i Hercegovine.

Izvor: ABA league/Dragana Stjepanović

Za razliku od prethodnog meča protiv Proma, koji je riješen u posljednjim trenucima u dvorani "Borik", crveno-plavi u četvrtak protiv Slobode u okviru 12. kola šampionata Bosne i Hercegovine nisu dozvolili ni promil šansi Tuzlacima da stignu do bodova.

BORAC - SLOBODA 95:69 (26:19, 26:7, 16:22, 27:21)

Već na poluvremenu su stekli kapitalnu prednost od "plus 26" (52:26) čime su praktično riješili pitanje pobjednika. Do kraja je to bilo rutinsko održavanje razlike od 20+ pogodaka za 11. pobjedu u sezoni.

Odličnu rolu u prvom dijelu kod izabranika Zorana Kašćelana imao je Vuk Bošković, inače rođeni brat najbolje srpske i svjetske odbojkašice Tijane Bošković, koji je ubacio 10 poena, a utakmicu završio sa 14 pogodaka.

Ipak, najefikasniji kod Banjalučana bio je Dušan Tanasković sa 15, a još su dvocifren košketerski učinak imali Džeron Martin (11), Teodor Simić (11) i Boris Dragojević (10).

Kod tuzlanske ekipe, prednjačili su Amerikanac Zoran Toli sa 15 i Nikola Jeftić sa košem manje.

Ova pobjeda Banjalučana je lijepa uvertira za predstojeći četvrti "balon" Druge ABA lige, koji će od 23. do 29. januara biti održan u dvorani "Borik".

(mondo.ba)