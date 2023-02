Bombe odjekuju NBA ligom! MONDO podkast Šesta lična" - sa Edinom i Milošem kroz američku "pijacu"

Poslušajte najnoviju epizodu MONDO podkasta.

ABA? Kakva ABA? Ne znamo mi ništa o ABA ligi, pa zato ove nedjelje nismo imali ABA podkast. Šalimo se malo, naravno, nekad se čak i najbolje spremljeni planovi izjalove, pa eto tako i ovi naši. Ali ne očajavajte, jer ipak imamo jedan podkast spreman za ovu nedjelju. I taj bi trebalo da bude jak!

Za početak, posvetićemo vremena i pažnje Lebronu Džejmsu. Jedan od najvećih igrača današnjice ušao je u istoriju NBA lige oborivši poenterski rekord legendarnog Karima Abdul-Džabara. Lebron je u porazu protiv Oklahome ubacio trideset i osam poena, dospijevši tako na 38,390, za tri više od legendarnog centra Milvokija i Lejkersa. Kako Bron planira da odigra još par sezona, 40,000 poena ne djeluju daleko. Ali dok ne dođe dotle, pričaćemo malo o njegovom životu i priključeniju!

Druga tema – Ol-Star! Naša omiljena neomiljena manifestacija ni ove godine neće biti ništa različitija od ostalih, makar što se same utakmice tiče. Ali Ol-Star izbor je uvijek bitna stvar, jer to priznanje vuče sa sobom razne stavke – od finansijskih, putem ugovornih bonusa, do budućih argumenata za pregovore u prelaznim rokovima. Ol-Star utakmica odavno ne znači nikome ništa, ali zvanje Ol-Star igrača itekako znači. Edin i Miloš malo prolaze kroz startere i rezerve, i razmatramo ko je oštećen, a ko je tu na bazi... dobro, da ne lajemo sad. Razumjeli smo se.

Treća tema je nekako najsočnija i najbitnija – prelazni rok! Popularni „trejd dedlajn“ se približio, a neki klubovi su se već izletjeli u lovu na pojačanja. Naravno, najviše je pažnje okupirao transfer Kajrija Irvinga u Dalas, koji je za njegove usluge u Bruklin poslao Spensera Dinvidija, Dorijana Fini-Smita i nešto pikova. Kajri, koji se u minulih par godina više bavio nekim drugim stvarima prije nego košarkom, ostaje enigmatični talenat, jedan od najspektakularnijih bekova u današnjoj košarci... kad mu se igra. A kad mu se ne igra, Irving se pretvara u prznicu kome svaka dlaka smeta, i koji izmišlja načine kako da iziritira vlasnike, saigrače, navijače i boga pitaj koga sve ne. Koji će od ove dvojice zadužiti dres Maveriksa?

Naravno, dogodio se i još bombastičniji trejd - Kevina Durenta u Finiks i o tome će biti riječi, a tu je i redovni pregled NBA, da vidimo malo ko kako stoji prije nego što krenu Ol-Star marifetluci i liga objavi kraću pauzu. A da budemo pošteni, spomenućemo malo i zbivanja po ABA, čisto da ne bude da se ne pohvale neki dobri rezultati. Red je!

Vidimo se ponovo u utorak!

