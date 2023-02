MISLIMO DA SMO NEBESKI NAROD, A ČIM MALO IZAĐEŠ IZ SRBIJE... Pešić gledao Kup, pa upozorio: Uljuljkale su nas medalje

Selektor Srbije Svetislav Pešić je nakon polufinanih mečeva Kupa Radivoja Koraća pričao o budućnosti srpske košarke.

Izvor: MN PRESS

U prepunoj hali zgrade Univerziteta u Nišu selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić je okviru proslave 100 godina od dolaska košarke u Srbiju održao predavanje na temu "Košarka, aktuelni trenutak". U organizaciji Udruženja košarkaških trenera, Univerziteta u Nišu, SKC Niš, FSFV Niš i Košarkaškog saveza Srbije selektor je pričao posebno o dva aspekta, a to su "Mladi košarkaši i njihov razvoj", kao i "Moderna košarka i njene tendencije".

Istakao je selektor našeg nacionalnog tima da je odmah bio spreman da govori na ove jako bitne teme, a nakon dijela govora koji je posvetio sistemu takmičenja u Srbiji i neophodnim promjenama istakao je da na ovaj veliki jubilej ipak moramo da gledamo i u budućnost.

"Slavimo 100 godina košarke u Srbiji i to je jedinstven jubilej, ali to je prošlost. Kažu nemaš budućnost ako ne učiš od prošlosti, a tu se ja samo djelimično slažem. Ja dugo pamtim i sjećam se i šezdesetih, i mi ogromnu zahvalnost i respekt imamo za sve što je dato košarci. Na nama je da se zapitamo da li smo na pravom kolosijeku i mi moramo da nađemo pravi kolosijek. Mislim da imam apsolutno pravo, mada možda i nemam, da sam ja baš taj koji treba da kaže sve što bi i neki drugi trebalo da kažu. Ali mi nismo izmislili ovu igru. Donešena je igra, lopta, prihvatili smo je i pošto smo talentovani na malom prostoru došlo je to u prave ruke", počeo je iskusni stručnjak.

On je naglasio da su stručnjaci sa ovih prostora stvarali košarku ne samo u Srbiji i Jugoslaviji nego i u Evropi, a pokušao je da objasni i zašto.

"Zašto smo mi razvijali tu košarku? Ne bih ja pričao samo o rezultatima, mi samo govorimo o rezultatima Zvezde, Partizana, reprezentacije, ali malo se priča o tome kako se došlo do tog rezultata. Naravno u profesionalnom sportu je bitno samo da li si pobijedio, ali ja hoću da kažem šta je nas dovelo do toga da smo još zemlja košarke. Makar tako smatramo da jesmo. Nismo je izmislili, ali nismo ni kopirali to što drugi rade. Puno smo učili od drugih i ta naša kreativnost da iskoristimo iskustva drugih je jedinstvena na svijetu", dodao je selektor Pešić.

Na kraju je poentirao idejom kako naša košarka u budućnosti može da bude kvalitetna i šta je potrebno kako bismo i dalje biti zemlja košarke.

"Ali kako biti na pravom kolosijeku u budućnosti? Mi moramo i dalje da učimo, bez obzira na sve medalje. Mi smo se pomalo uljuljkali, a inače smatramo da smo nebeski narod i da smo najbolji. Ipak, kad malo izađeš iz Srbije vidiš da i drugi rade i da mi moramo da shvatimo da nam to ne smeta. Moramo da shvatimo da neko nešto bolje radi od nas i to ne moramo javno da kažemo, ali moramo da budemo svjesni toga. Uspešni treneri su oni treneri koji su spremni da uče. Kad priznaš i prihvatiš da neko bolje radi, to je pravi put", završio je Svetislav Pešić.