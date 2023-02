Mi držimo sudbinu u našim rukama! Pešić okupio "orlove" u Beogradu pred odlučujući meč: Spomenuo i Zvezdu i Partizan!

Svetislav Pešić okupio srpsku reprezentaciju u Beogradu i razgovarao sa novinarima.

Srbija traži jednu pobjedu u dva meča tokom februarskog FIBA "prozora" za plasman na Svjetsko prvenstvo. Igra protiv Grčke u gostima (24. februara), pa kod kuće protiv Velike Britanije (27. februar) i traži put na Mundobasket. Selektor Svetislav Pešić objavio je širi spisak, ali je odmah jasno bilo da na njemu neće biti veliki broj igrača.

Razlog su evroligaške utakmice, na redu je završnica takmičenja, tako da klubovi nisu bili voljni da puste najbolje igrače u nacionalni tim, prije svega kada je prva utakmica u pitanju. "Orlovi" su se okupili u Beogradu, a Pešić je razgovarao sa srpskim novinarima o onome što slijedi i potvrdio da su Dejan Davidovac i Nikola Milutinov na raspolaganju samo za prvu utakmicu nakon čega se vraćaju u Moskvu. I da je od igrača iz Evrolige samo Ognjen Jaramaz dobio dozvolu da se pridruži timu.

"Očekuje nas teška utakmica protiv motivisanog tima koji dugo već igra zajedno. To su sve izvanredni igrači, ne za NBA i Evroligu... Nemamo mnogo vremena da se spremimo, ali to je to. I to je izazov da izvučemo najviše što je moguće, a to je da damo maksimum i uzmemo sudbinu u svoje ruke, pa ćemo da vidimo šta će se desiti", rekao je Pešić.

Selektor Srbije je potvrdio da niko od okupljenih igrača nije povrijeđen i da su svi u konkurenciji za predstojeće mečeve, a od njih očekuje da pokažu dobru energiju.

"Da li će to biti dovoljno da pobijedimo, to niko ne zna", dodao je "Kari" i rekao da je i dalje neizvjesno da li će (i koji) košarkaši Crvene zvezde i Partizana igrati za srpsku reprezentaciju, pošto se situacija mijenja iz dana u dan. Jasno je da od "vječitih" neće biti niko tu za prvi meč, a u zavisnosti od tog rezultata biće donijeta odluka oko utakmice sa Britancima.

"Hoćemo da damo maksimum i vidimo da li je moguće da pobijedimo. Grci već dugo igraju sa ovom ekipom i nema tu nikakvih novosti, agresivni su, jaki, žele da pobijede Srbiju, to je neka vrsta dodatnog trofeja za nih. Što se razgovora sa Zvezdom i Partizanom tiče, šumovi uvijek postoje. Obavili smo drugarski razgovor. I jedni i drugi imaju važne mečeve u Evroligi. U novembru je situacija bila drugačija, sada se i jedni i drugi bore za plej-of i znamo svi koliko je to važno. Hoćemo li imati još neke igrače za drugi meč, ne znam, vidjećemo, da prvo odigramo prvi meč. Igračima sam na sastanku rekao da mi imamo sudbinu u svojim rukama. Da se bavimo sobom i svojom igrom. Nema tu mnogo vremena za analizu i pripremu kao u klupskoj košarci. Da probamo da realizujemo te zadatke, teško je iz ove perspektive reći da li će to donijeti pobjedu. Vidjećemo kad dođemo tamo", zaključio je selektor Srbije.

