TO JE BIO KLJUČNI MOMENAT, LOPTA JE BILA NAŠA! Željko Obradović o greškama sudija: Faul i očigledan posjed za nas

Trener Partizana ukazao na odluke sudija u završnici utakmice protiv Fenerbahčea.

Partizan je izgubio od Fenerbahčea u Štark areni, a trener crno-bijelih Željko Obradović otkrio je novinarima šta je rekao ekipi kada je ušao u svlačionicu.

"Rekao sam igračima da je takva utakmica bila, dali su sve od sebe, odlučili su sitni detalji. Činjenica je da su odlično šutirali za tri poena, kao i da smo pravili greške u rotacijama", kratko je rekao "Žoc".

On je potom ukazao i na to da su sudije pravile greške na račun njegovog tima u završnici.

"Nešto sam na brzinu pogledao i zbog pravila igre. Lopta koja je bila očigledno naša i nisam imao čelendž, a bila je naša, sudije su to vidjele na drugi način. To je tako, to je bio ključni momenat", rekao je "Žoc", aludirajući na trenutke prije zakucavanja Marka Gudurića uz faul Kevina Pantera za 88:82. Bilo je to na tri i po minuta prije kraja i to nije bilo jedino što je Obradović zamjerio arbitrima.

"Kao što mislim da je bio ogroman faul na Papapetruu, pa na Zak Ledeju, gdje je Vilbekin pravio faul na obojici, ali sudije su tako odsudile, nisu svirale faul i tako je bilo, šta da radimo", dodao je on o još jednom detalju završnice.

Partizan je porazom prekinuo niz od četiri evroligaške pobjede, a naredni izazov u najjačem takmičenju imaće u četvrtak, 2. marta, od 21 čas protiv Albe. Crno-bijeli će taj meč dočekati sa evroligaškim skorom 13-12, dok je Fenerbahče na 15-9.