ODBRANA PROBLEM, RADILI SU ŠTA SU HTJELI! Zvezdina noćna mora se nastavlja: Htjeli smo u 3 napada da dobijemo meč!

Centar crveno-bijelih ukazao na to da je nemački tim bio bolji rival i da je Alba svojim ishitrenim šutevima totalno poremetila igru Crvene zvezde.

Crvena zvezda Meridianbet je nastavila niz loših igara protiv Albe i izgubila je na svom terenu 87:72, a nakon što su svoje utiske sa tog meča podijelili Duško Ivanović i Stefan Lazarević oglasio se i Filip Petrušev.

"Svi koji igraju moraju da daju 100 odsto, jednostavno nam je svako potreban da bismo mogli da pobeđujemo. Bez jednog ili dva igrača to nije to", rekao je na početku, pa istakao da je njegov tim dozvolio protivniku da igra svoju igru:

"Kada igraju taj svoj stil, brzo, sa puno šuteva, svakome može da se 'namjesti'. Mi smo to kontrolisali, kada smo kontrolisali imali smo rezultat. Kada su oni počeli da trče, da utrčavaju iza leđa, više nismo imali nikakve šanse", jasan je bio centar Zvezde.

Sada je već tradicionalno Alba nerješiva enigma za tim sa Malog Kalemegdana, ali zašto je to tako?

"Jednostavno igraju možda i nerezonski. Svi ti šutevi koje oni uzimaju su za njih normalni, a vi ih puno puta i ne očekujete. Kada igraju sa puno kretnji, utrčavanja, čim imate trenutak nepažnje oni su već dali dva poena. Sikma i visoki igrači koji dodaju to dobro vide i to je to."

Kao i Stefan Lazarević i Filip Petrušev je osnovni problem svog tima vidio u lošoj odbrani protiv šuterski i napadački jako opasne ekipe.

"Odbrana je bila problem, oni su maltene radili šta su htjeli. Nismo igrali strpljivo, nismo igrali kao što inače igramo i malo nismo imali sreće kod svih tih šuteva za tri poena. Mnogo smo se oslanjali na to, što u velikom broju slučajeva nije dobra stvar. Pustili smo ih da igraju kako oni igraju i nije tako lako igrati sa njima. Nismo bili koncentrisani i htjeli smo da riješimo utakmicu u tri napada umjesto da igramo strpljivo kao što smo radili do sada tokom cijele sezone. Puno je bilo Ishitrenih šuteva, a ne možete da živite samo od šuta za tri", istakao je Petrušev.

Ipak na kraju ostaje žal za pobjedom koja bi ovaj tim približila mjestu u Top 8 Evrolige.

"Jeste bila jako dobra prilika da se približimo, s obzirom da je većina ekipa sa kojima se borimo izgubila. Nije ništa gotovo, ima još devet utakmica, a kažu da se sa 17 ili 18 ulazi u tih Top 8", završio je Petrušev.

