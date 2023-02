Blistao protiv Partizana postao MVP kola Evrolige: Prestižno priznanje za Srbina - niko kao Marko Gudurić!

Priznanje Evrolige za srpskog asa

Srpski as Marko Gudurić proglašen je za MVP-a kola Evrolige nakon što je zablistao u dresu Fenera na gostovanju Partizanu. U punoj Štark areni on je ubacio 25 poena i predvodio ekipu Dimitrisa Itudisa do pobjede protiv borbenih crno-bijelih, a njegovi poeni i asistencije u završnici direktno su odlučili pobjednika.