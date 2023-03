"Slagaću vas ako kažem da to ne gledamo!" Aleksa otkrio detalj iz svlačionice, pa ga iznenadilo pitanje o derbiju!

Aleksa Avramović poslije pobjede protiv Albe pričao je o meču, ali i o vječitom derbiju u fudbalu.

Izvor: ATA Images/Dušan Milenković

Partizan je odbranio domaći teren i nastavio da krči put ka plasmanu među osam najboljih timova u Evroligi. U "Areni" pala je Alba (88:74). Heroj 14. trijumfa u elitnom takmičenju bio je Aleksa Avramović (19 poena, 5/7 za tri). Na njegovim krilima srpski tim je obradovao domaću publiku.

Pokazala je ekipa Željka Obradovića reakciju poslije finala Kupa i poraza od Fenerbahčea i sav bijes je iskalila na njemačkom predstavniku. Presudila je savršena treća dionica (35:9).

"Alba je izuzetno neugodan tim, imala je mnogo povrijeđenih igrača tokom sezone, sada je došla u skoro najjačem sastavu. Predvodi ih Luk Sikma koji dominira na toj poziciji, dugo rade u dobro poznatom sistemu. Nisu se predavali ni kad smo mi otišli na "+24" (77:53). U trećoj četvrtini smo pojačali odbranu i dozvolili im samo devet poena", rekao je Avramović u razgovoru sa novinarima posle utakmice.

Poslije odlične partije u dresu reprezentacije Srbije protiv Velike Britanije nastavio je Aleksa sjajan niz i u klubu.

"Osjećam se dobro, znam da imam poene u rukama i da moram da podignem intenzitet odbrane na prvom mjestu i da će kroz to doći poeni i dobre stvari u napadu. Nikad nisam sumnjao u sebe, to je to. Bio sam dugo van terena, izgubio sam ritam, trebalo je vremena za adaptaciju. Idemo dalje."

Priznao je plejmejker crno-bijelih da prate i stanje na tabeli i rezultate drugih timova. "Slagaću vas ako kažem da ne gledamo. Čuli smo da je Zvezda izgubila, Efes pobijedio, sad sam od vas čuo da je Monako slavio."

Za kraj je uslijedio razgovor o fudbalskom vječitom derbiju i o njegovim očekivanjima. Na početku nije razumio pitanje.

"Za fudbal pitate? Izvinjavam se. Znamo da je težak momenat, da je trener otišao i da je bio poraz od Šerifa u Humskoj, tu smo da podržimo Partizan, svim srcem smo uz njih. Izvinite, nisam znao da se igra u petak. Pratim samo Premijer ligu i Mančester", zaključio je Avramović sa osmijehom.