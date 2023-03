Kako Jokić dominira NBA ligom? Srpski zet se javio: "Kad neko drugi to uradi, znam da je lopta MOJA, ali Nikola..."

Pol Džordž pričao je o Nikoli Jokiću i objasnio kako to izgleda na terenu.

Nikola Jokić dominira NBA ligom. Poenima, asistencijama, magičnim potezima, šta god je potrebno za uspjeh Denvera, on pronađe rješenje. Pokazuju to i rezultati pošto je sa Nagetsima prvi na Zapadu i prosječno bilježi 24,6 poena, 11,7 skokova i 10 asistencija po meču. Šta ga čini tako posebnim? O tome je pričao Pol Džordž.

Srpski zet i košarkaš Klipersa, koji se vjenčao sa Danijelom Rajić, je u razgovoru sa bivšim igračem Džej Džej Redikom pričao o Nikoli. Pokušao je da objasni šta to on radi drugačije od drugih.

"Čovječe, on je... ma, ludilo stvarno. Nije atletski tip igrača, zna svoju igru, zna ko je i šta radi na terenu. Stavite niskog igrača na njega, kazni to, stavite nekoga njegove veličine, on iskoristi svoju pamet i vještinu. Teško je čuvati ga, nismo uspjeli da nađemo način da ga čuvamo", rekao je Džordž poslije meča u kom je Jokić Klipersima "spakovao" 40 poena, uz 17 skokova i 10 asistencija.

Otkrio je potom i jedan detalj u Nikolinoj igri koji se možda i ne primjećuje.

"Ja imam brze ruke, neki pasovi ka njemu bili su van njegovog dometa, ali način na koji može da ih umiri. Kada bacite loptu tako i kada ona nije u vašem dometu, kradem je, to je moja lopta sigurno. Međutim, način na koji on reaguje na to i kako je smiri. Mnogo brzo radi to za nekoga ko nije atletski tako građen. Teško ga je čuvati, stvarno smo probali sve, mijenjali čuvare, bili smo Kavaj Lenard, ja na njemu, pokušali smo sve, nismo imali rješenje."

Postojao je plan u napadu tima iz Los Anđelesa, znali su koga mogu da napadnu, ali je problem bio kako braniti Srbina.

"Izgledalo je kao šah u određenim momentima utakmice. Mi smo gledali kako da koristimo to kada recimo Marej ostane na meni, pa sam gledao gdje je Kavaj. Onda na drugoj strani terena, ako Nikola ostvari dobru poziciju, ne smijete da ga udvojite nikako. Morate da budete pažljivi i u tim situacijama ste jednostavno na njegovoj milosti ili nemilosti", nasmijao se Džordž.