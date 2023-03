Nikola Jokić MVP, nestvarna dominacija Srbina! NBA liga se oglasila - evo ko je stvarno najbolji

Nikola Jokić je ponovo najbolji!

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić proglašen je za najboljeg igrača Zapadne NBA konferencije i za februar, čime je ispisao istoriju Denvera. Nevjerovatni srpski as postao je prvi igrač svog tima koji je dva mjeseca zaredom proglašen za MVP-a konferencije.



Iako je odavno navikao na nagrade i priznanja, dvostruki uzastopni MVP NBA lige šesti put u karijeri dobio je priznanje za najboljeg igrača na Zapadu, koji godinama nije bio jači nego ove sezone - pogotovo poslije dolaska Kajrija Irvinga u Dalas i Kevina Durenta u FIniks Sanse.

Jokić je u februaru prosječno postizao 22,6 poena, uz 14,2 skoka i 10,2 asistencije. I ovu nagradu ukrasio je 100. tripl-dablom u karijeri, a podjednako čudesno zvuči i to da se pridružio slavnom Viltu Čemberlejnu, kao jedini centar uz njega koji je imao osam ili više tripl-dabl nastupa u jednom mjesecu. A kada ima tripl-dabl, Denver ne gubi i trenutno je na skoru 24-0 u tim mečevima ove sezone, a kada u tu računicu ubrojimo i prošlu, dođe se do skora 28-0. To je najduži niz u istoriji NBA lige!

Uz sve to, Jokić je postao tek treći igrač u NBA ligi uz Oskara Robertsona i Rasela Vestbruka koji je tri mjeseca u nizu imao tripl-dabl učinak. I kako da mu ne daju MVP nagradu i treću sezonu u nizu? To je posljednji uspio Leri Bird tokom niza koji je trajao od 1983. do 1986. godine.

Čarobnjak iz Sombora ove sezone prosječno postiže po 24,6 poena uz 11,7 skokova i 10 asistencija po meču (najviše u karijeri) i ako tako izdrži do plej-ofa, biće tek treći igrač u NBA istoriji koji je imao tripl-dabl prosjek tokom cijele sezone. Takođe su to prije njega uspjeli samo Oskar Robertson i Rasel Vestbruk.

