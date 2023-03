NI POSLIJE 50 GODINA NIJE PAO REKORD LEGENDARNOG SRBINA: Ne mogu da ga skinu s trona

Cijela Amerika je gledala jedan NCAA meč u nadi da će pasti rekord koji već pet decenija drži prvi Srbin koji je košarkom zaludio Ameriku. Nije pao, Pit Maravič je ostao tamo gdje mu je i mjesto - zlatnim slovima upisan u istoriji.

Izvor: Youtube/1avardac

Jangstaun je savladao Detroit Mersi 71:66 u okviru NCAA, a pošto je plejmejker gubitničke ekipe Entoan Dejvis završio meč sa 22 poena, to je značilo da je na kraju rekord koji je pre više od 50 godina postavio jedan Srbin i dalje na snazi! O čemu se radi?

Entoan Dejvis je završio svoju NCAA karijeru sa 3.664 poena, dok je najviše poena u NCAA karijeri u istoriji ubacio Srbin rođen u Americi Pit Maravič! Čovjek koji će nakon NCAA karijere postati i NBA legenda ubacio je 3.667 poena, tako da je Dejvis ostao "kratak" za samo tri poena.

Ipak, razlika u klasi kada su ova dva košarkaša u pitanju je ogromna. Pit Maravič je uspio da ubaci 3,667 poena za samo tri sezone na univerzitetu LSU i to od 1967. do 1970. godine. Na 83 NCAA meča u karijeri prosečno je bilježio 44,2 poena, što je rekord koji nikada neće pasti. Lujzijana stejt mu je naravno povukao broj 23 iz upotrebe. Što se tiče Dejvisa, on je svojih 3,664 poena ubacio za čak pet sezona. Igrao je za Detroit Mersi od 2018. godine sve do 2023. i meč sa Jangstaunom mu je bio posljednji prije početka profesionalne košarkaške karijere. Na 144 meča je davao 25, 4 poena po meču.

Porodični biznis Detroit Mersi koledž je mjesto na kome porodica Dejvis gazduje. Entoan je posljednjih pet godina bio najbolji igrač ovog koledž tima, dok je njegov otac Majk trener, a njegov brat Majk junior pomoćnik.

Pit Maravič je rođen u Pensilvaniji 1947. godine, a otac mu je bio Petar Maravić, čiji su roditelji došli u Ameriku iz Drežnice kod Ogulina. Do svog porijekla je izuzetno držao i legendarni Rudi Tomjanovič je u svojim intervjuima pričao kako je Pit ponosno isticao da je Srbin. Formu iz NCAA je uspio da prenese u NBA ligu, pa je i tamo postao legenda, a u nekim državama SAD je i dalje najpopularniji sportista ikada!

Igrao je za Atlantu, potom za Nju Orleans Džez koji se tokom njegove karijere preselio u Jutu i posljednju sezonu za Boston, Dres sa brojem 44 mu je povukla Atlanta, a Nju Orleans i Juta su povukli njegovu "sedmicu". Tokom NBA karijere je pet puta biran na Ol Star, a 1971. godine je bio najbolji strijelac lige sa prosjekom od 24,2 poena po meču. Pamti se i meč od 25. februara 1977. godine kada je Njujork Niksima ubacio 68 poena i to prije uvođenja linije za tri.

Bio je jedan od najmlađih koji su uvršteni u "Kuću slavnih", a razlog za to je bio tragičan. Maravič je preminuo sa tek 40 godina i to sa košarkaškom loptom u rukama. Dok je igrao košarku sa prijateljima 5. januara 1988. godine preminuo je jer mu je stalo srce, a tek je obdukcija utvrdila da je imao bolest srca. Jedna ulica u Beogradu na Paliluli se danas zove njegovim imenom, a nekoliko NCAA rekorda koje drži očigledno nikada neće biti oboreno.