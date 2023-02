Amerikanci skandirali "RUSIJA, RUSIJA" na košarkaškoj utakmici! Prozivali Ukrajinca - uprava se izvinjavala!

Američki univerzitet izvinjavao se Ukrajincu zbog poteza navijača.

Izvor: Profimedia

Meč u NCAA ligi u Americi obilježili su povici "Rusija, Rusija" upućeni ukrajinskom košarkašu. Do incidenta je došlo u završnici utakmice kada su navijači Kolorada pokušali da isprovociraju Maksa Šulgu (20) tako što će da spominju Rusiju prije njegovog izvođenja slobodnih bacanja.

Šulga je rođen u Kijevu (Ukrajina) i tamo i dalje živi njegova porodica. Došao je u Ameriku da započne košarkašku karijeru i studira na unvierzitetu Juta. Njegov tim je slavio protiv Kolorado stejta (88:79), a domaćin se poslije meča izvinjavao. "U pitanju je mala grupa ljudi koja je to dobacivala. U ime našeg univerziteta želimo da se izvinimo igraču Jute. Ovo je kršenje naših uvjerenja, pravila ponašanja i onoga što naša škola predstavlja. Svaki učesnik, student, navijač, svi treba da se osjete dobrodošlim kod nas", navodi se u saopštenju Kolorada.

Šulga je odigrao 33 minuta i meč je završio sa 9 poena, 6 asistencija i tri skoka. Njegov tim obezbijedio je pobedu u momentima kada je došlo do incidenta na tribinama. On je tada bio na liniji za slobodna bacanja i nije imao reakciju na to.

