Šek isprozivao NBA superstara zbog mahanja pištoljem! Legendarni centar je LJUT: "Sam si kriv, što si pritisnuo dugme!?"

Šekil O'Nil isprozivao je Dža Moranta zbog mahanja pištoljem u striptiz klubu...

Izvor: Printscreen/Twitter/NBA on TNT/Tweet/ClutchPoints

Dža Morant jedan je od NBA superstarova. Momak pred kojim je velika karijera i od koga se očekuju velike stvari u budućnosti. Igra sjajno u Memfisu, ali pravi nevjerovatne gluposti van terena. Prvo se pojavila informacija da je prebio momka (17) poslije partije basketa, a onda je mahao pištoljem u striptiz klubu. I to u Denveru poslije meča sa Nagetsima, a vjerovatno niko za to ne bi saznao da nije on sam okačio snimak na Instagramu.

Ne samo da je sebi ugrozio karijeru, već može da odgovara i krivično zbog toga. Prijeti mu duga suspenzija od NBA lige, jer se ovakve stvari ne tolerišu, posebno ako se uzme u obzir da je najvjerovatnije pištolj nosio sa sobom iz Memfisa i da je bio sa njim u avionu. Zbog toga ga je žestoko isprozivao i Šekil O'Nil.

"Loš izbor, loša odluka. Moramo da prestanemo da stavljamo sebe u poziciju u kojoj mogu da nam oduzmu ono što smo naporno radili da dostignemo. Uvijek treba da vjeruješ u neku višu silu", počeo je Šek.

Poslije kratke pauze je nastavio i istakao da za Moranta ne postoji nikakvo opravdanje.

"Volio sam u određenim momentima da na neki način zaustavim vrijeme i da postavim sebi pitanje 'Šta će se dogoditi ako ovo uradim'. Dža je sam kriv, ne zaboravite da je on pritisnuo dugme na svom telefonu i snimao sebe. Da nije to uradio, niko ne bi znao da ima oružje i sada ne bi pričali o tome. Zašto si u striptiz klubu polugo, zašto nosiš oružje i zašto se snimaš? Ponavljam, moramo da prestanemo sebe da stavljamo u takvu poziciju. Vidio sam razne snimke, ima i onih kada sportista kupi roditeljima kuću odmah pored svoje i to je recimo lijepo i to želimo. Kada dođeš do tog nivoa, onda moraš da paziš šta da pričaš, šta da radiš. Razumijem ga, ali u isto vrijeme razumijem i njegove roditelje. Prije nego što napraviš glupu odluku i glupo izbor razmišljaj o majci, ocu, djeci."

4kt Ja in the Skrip club wit the blicky.pic.twitter.com/mFEOvZ5MVY — DJ Akademiks (@Akademiks)March 4, 2023

Nastavio je da kritikuje mladog košarkaša. "Sebe je doveo u ovu poziciju, on je uzeo svoj telefon, otključao ga, otvorio Instagram, pokrenuo lajv. Moraš da imaš dovoljno zdravog razuma da shvatiš da si NBA igrač i da to ne smiješ da radiš. Ne znam odakle si, ne znam sa kim provodiš vrijeme, ali kada donosiš odluku moraš da budeš pametan."

Istraga je u toku, a zbog ovoga mogao bi da ostane bez sponzora. Kao što je bio slučaj sa Kajrijem Irvingom koji je ostao bez ugovora od 30 miliona dolara. "Da stavim istragu na stranu, kreću pitanja šta će da rade velike kompanije poput 'Najka'. Ne želiš da klinac izgubi i novac zbog takvih stvari, imali smo jednog koji je ostao bez 30 miliona. Pričam o donošenju odluka, nije incident, da ga je recimo nosio oko pojasa, pa opalio metak slučajno, desilo se. Ne, ovo je nešto drugo. Izvadio je pištolj, mahao je okolo da svi mogu da vide. Mora da se izbori sa onim što slijedi, ima veliku podršku oko sebe. Prijatelji ne mogu da da mu budu oni koji samo govore 'da'. Ja volim svoju ekipu, često se raspravljamo i svađamo, ali me oni paze, tu su da mi kažu šta ne valja", zaključio je Šekil O'Nil.