ZVEZDU NOSE TROJICA, U PARTIZANU UVIJEK ISKOČI NEKO NOV! Vesa Petrović za MONDO: Hoću evroligaški derbi i domaće igrače!

Već dvije godine je pomoćnik u OKK Beogradu, a da li sljedeće sezone možemo da ga očekujemo na mjestu prvog trenera neke ekipe?

"Ne znam, trenutno sam sa OKK. Imamo dobru seriju, dobro igramo i gledamo da dođemo do što bolje pozicije do kraja sezone. Pa ako se nekakva prilika ukaže sigurno da je moguće da se to i desi to što si me sada i pitao", otkrio nam je naš sagovornik.