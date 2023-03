Kažem vam - ovo će da pamte cijeli život! Željko pričao o "tajnim agentima", pa otkrio: Četiri momka iz Estonije...

Željko Obradović se zahvalio navijačima Partizana na nevjerovatnoj atmosferi koju prave u "Areni" ove sezone.

Izvor: MN PRESS

Partizan je savladao najbolji tim Evrolige Olimpijakos 90:75 na svom terenu, a nakon meča Željko Obradović je detaljno objasnio kako je njegov tim stigao do te pobjede. A onda je ponovio ono što ponavlja cijele sezone: "Hvala ljudima Partizana za još jednu nevjerovatnu noć!"

Na meču je bilo 20.003 navijača, a kada je opisivao kakva atmosfera vlada u Beogradskoj areni oko ovog tima Partizana otkrio je anegdotu sa ručka pred utakmicu.

"Možda bi bilo bolje da je bilo 20.007 da se neki tajni agent ušunja. Rekord i to je nevjerovatno šta navijači rade. Ja sam danas bio slučajno na ručku i sjela su pored mene četiri momka i tražili su da se slikaju sa mnom, Ljudi su došli iz Estonije. četvorica momaka 25 godina. Iz Estonije! Ja opet ponavljam, jutros je momak prije treninga bio: "Ja sam rodom iz Kraljeva živim u Njemačkoj i dolazim na svaku utakmicu ovdje. Da ne pričam o ovima iz Grčke koji su došli specijalno za ovaj meč, navijačima iz Francuske, Španije, da ne nabrajam, ponosni sam na to. Hvala svima koji dolaze da gledaju Partizan i ovim dobrim ljudima koji prave atmosferu. Mislim da cijela hala pravi atmosferu, a hvala i ovima što prave koreografije, bili su fenomenalni, nek nastave to, nek prave atmosferu i podržavaju igrače, oni su to zaslužili", istakao je Obradović.

Što se tiče sebe siguran je, a vjeruje da i igrači Partizana ovu sezonu i sve ovo što im se sada dešavaju neće nikada zaboraviti. Ovo je za cijeli život.

"Vjerovatno ovo što žive ove godine uz ove navijače je nešto specijalno. Nemam nikakvu dilemu da će oni ovo da pamte cijeli život. Kao što ću ja da pamtim. Ja ću ovo da pamtim cijeli život. Ovo je nevjerovatno. Ne znam koliko ljudi to shvataju. Ako ja znam koliko me ljudi zove za karte, koliko imam problem sa time, tako da, ponos na sve to što se dešava", rekao je Obradović na kraju.

(MONDO)