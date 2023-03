"Samo hoću suvo meso i rakiju!" O Dončićevoj poruci priča NBA, ovako je Luka došao na meč! (FOTO)

Luka Dončić je prije meča sa Šarlotom bio izuzetno raspoložen, što je moglo da se shvati i kada se pogleda majica u kojoj je stigao na meč.

Luka Dončić je napravio šou prije meča sa Šarlot Hornetsima i to sa majicom sa kojom je došao na meč! Na njoj je pisalo "All I need is suvo meso and rakija", dakle - "sve što mi treba su suvo meso i rakija"! Znamo odranije da Dončić voli da uživa uz ukusnu hranu i alkohol, pa smo ga tako viđali i sa pivom u rukama, ali ovo je novi momenat!