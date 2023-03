Partizan u plej-ofu? Mislite da neće doći u Barselonu!? Jasikevičijus o Top 8 i crno-bijelima: Moraš sve da pobijediš!

Trenera Barselone pitali i za potencijalni susret sa Partizanom u Top 8 fazi.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Barselona je pobjedom protiv Partizana u Štark areni nastavlia da se bori za vrh tabele Evrolige pred plej-of, a to otvara mogućnost potencijalne plej-of serije upravo protiv crno-bijelih. Bio bi to duel prijatelja i starih znanaca, Željka Obradovića i njegovog bivšeg igrača Šarunasa Jasikevičijusa, koji je nakon meča u utorak uveče bio upitan baš za tu mogućnost.

"Šta mislite, da ćemo ostati kod kuće, ili da oni neće doći u Barselonu? Da biste bili šampioni, morate da pobijedite sve. Morate da budete najbolji tim. Shvatam šta ljudi misle i posebno s obzirom na to kako Partizan igra. Hajde da pređemo taj most kada dođemo do njega", odložio je Jasikevičijus razgovor na tu temu.

Litvanac je više govorio o sjajnoj atmosferi u Štark areni, kao i o Danteu Egzumu, najboljem igraču crno-bijelih koji je prošle sezone igrao upravo pod njegovim vođstvom, u Barseloni. Pred Barselonom sada su utakmice protiv Albe kod kuće, Armanija u gostima i Valensije kod kuće, nakon kojih će biti poznate "startne" pozicije u završnim borbama za titulu prvaka Evrope, što je krajnji cilj postavljen i pred tim i pred Jasikevičijusa lično.

Prema pisanju španskih medija i specijalizovanih portala, litvanskom stručnjaku biće automatski produžen ugovor za još jednu sezonu ako uspije da donese Barseloni titulu koju čeka iznenađujuće dugo, s obzirom na veličinu i snagu kluba i tima. Katalonci su posljednji put bili prvaci Evrope 2010, kada su osvojili svoju drugu titulu, dok im je prvu donio "Šarasov" prethodnik na klupi, srpski stručnjak Svetislav Pešić 2003.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige:

(MONDO)