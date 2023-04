OVA TROJKA JE PARTIZAN ODVELA U TOP 8: Panter je pogodio, nije bio kraj, ali su već svi počeli da slave! (VIDEO)

Kevin Panter je u meču sa Monakom ovim potezom uspio da odvede Partizan u Top 8 Evrolige!

Izvor: Instagaram/partizanbc/Screenshot

Košarkaši Partizana savladali su Monako 88:84 i na kolo pred kraj Evrolige uspjeli su da se plasiraju u Top 8 Evrolige, a ključni potez je došao na 17 sekundi do kraja meča. Pri rezultatu 81:80 ostalo je tridesetak sekundi do kraja, a kapiten crno-bijelih je preuzeo odgovornost.

Dobio je loptu, potrošio vrijeme, a onda se digao na šut i pogodio! Iskoristio je blok Zeka Ledeja, ostao sa visokim igračem, namjestio se i dao trojku za 84:80!

Kada je pogodio uslijedilo je veliko slavlje! Znali su već redovima crno-beijlih da je to to! Došao je oduševljeni Panter do klupe, gledao je ka navijačima crno-bijelih, a saigrači su ga pozdravili.

Prvi je pritrčao Tristan Vukčević, a onda su redom Danilo Anđušić, Dante Egzum i ostali dolazili da proslave sa svojim kapitenom.

Pogledajte trojku koja je donijela Top 8:

Do kraja utakmice nije Monako uspio da se vrati u penal završnici i crno-bijeli su obezbijedili ne samo četvrtfinale već i borbu za peto mjesto.

U posljednjem kolu u meču sa Panatinaikosom u "Areni" crno-bijeli će probati da pobedom još više napreduju na tabeli....

