DONČIĆ JE BIJESAN, HOĆE DA IDE IZ DALASA!? Sve je puklo u timu

Dalas je u problemu da ubijedi Luku Dončića da ostane u klubu.

Dalas je pod istragom NBA lige zbog toga što je odmarao Luku Dončića i ostale startere i tako su praktično "pustili" Čikago da dođe do pobjede protiv njih, nakon čega su ostali bez šanse da uđu u plej-in, međutim nisu to jedini problemi koji ih more. Najveći se tiče upravo Luke Dončića koji u posljednja dva-tri mjeseca ne izgleda kao superstar koga bi svi rado vidjeli u svojim redovima i to se odrazilo na rezultate Maveriksa, posebno od kada parket dijeli sa Kajrijem Irvingom.