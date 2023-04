"ZAISTA MI JE ŽAO ZVEZDE! I NISAM SARKASTIČAN..." Mijailović: Niko nije pustio Partizan, NAJVEĆI USPJEH srpskog kluba!

Prvi čovjek crno-bijelih Ostoja Mijailović istakao je da je plasman Partizana u TOP 8 Evrolige najveći uspjeh srpskog kluba u 2023.

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović rekao je tokom gostovanja na TV Prva da je ostvaren jedan od dva cilja koji je klub postavio pred sebe uoči početka sezone. Naravno, to je plasman u TOP 8 Evrolige, dok je drugi osvajanje ABA lige - i prekidanje "crnog niza" bez trofeja na Jadranu (punih deset godina), a Mijailović je uz čestitke igračima i stručnom štabu izrazio uvjerenje da će i u tome uspjeti.

"Znamo da su ove sezone nevjerovatne ekipe u Evoligi. Sad u četvrtfinalu svaka ima dva ili tri puta veći budžet od nas. Pa ipak, ostvarili smo, u ovom trenutkum najveći uspjeh nekog srpskog kluba ove sezone. Radosni smo, srećni, ali nema euforije. Večeras imamo Igokeu, posle Panatinaikos, još dva mjeseca takmičenja. Euforija je prestala dva sata poslije utakmice", rekao je Mijailović i potom se izvinio za slavlje sa Kevinom Panterom: "Moja reakcija je bila neprimjerena. Predsjednik sam kluba, ali jednostavno nisam izdržao. Šest godina čekate ovakav uspjeh... Eksplozija u vama se desi. To je bio čist emotivni trenutak".

Mijailović je podsjetio da je uoči početka sezone upravo Željko Obradović predložio da bude kapiten: "Tada se mnogo ljudi smijalo. Zašto stranac da bude kapiten? Mi smo ga podržali, Zoran Savić i ja, jer smo znali ko je Panter. Samo igrači sa velikim srcem, koji znaju da preuzmu odgovornost rešavaju takve situacije. Kada je uzeo loptu znao sam da će da šutira za ti poena. U tom trenutku, mi vodimo jedan razlike, 17-18 sekundi do kraja, oni imaju posljednji napad... Jedino je trojka koliko-toliko nama garantovala pojbedu. I on je to znao, preuzeo odgovornost. Moj ugao gledanja je bio takav da sam znao da će da pogodi čim je šutnuo".

Prvi čovjek crno-bijelih je istakao da je Željko Obradović uspio da među igračima izgradi "porodičnu atmosferu" u kojoj nije važno ko je domaći, a ko strani igrač, dodavši da je naravno i sreća bila faktor - ali ne i presudan.

"Zaslužili smo tu sreću, šest godina smo gradili ovaj sistem da on bude zreo da napravi ovakve rezultate. Ne isključujem faktor sreće, ali mi smo u prvom dijelu sezone izgubili četiri ili pet utakmicu u samim završnicama. Pobijediti Real, Olimpijakos u Beogradu, Monako na strani, Fenerbahče u onakvoj utakmici u Istanbulu... To nije sreća. Ne možete vi da nekome želite nesreću, a da se vama dobro vrati. Niko nas nije pustio", poručio je Mijailović.

Tokom čitave sezone trajala su "peckanja" između Partizana i Crvene zvezde ko će uspjeti da dođe do četvrtfinala Evrolige, a ko ne, da bi Mijailović istakao da mu je žao što "vječiti" rival nije uspio u tome:

"Zaista mi je žao. Mnogi će reći da je sarkastično, ali mislim da bi bilo fenomenalno da oba tima igraju četvrtfinale. I mislim da oba tima zaslužuju da u budućnosti igraju Evroligu. Zamislite situaciju da Partizan i Zvezda igraju na fajnal-foru ili u finalu? Pa to bi bio najveći derbi na svijetu! Mislim da su mogli i u TOP 8, zaslužili su, dobili su neke velike utakmice. Kao i mi, izgubili su neke utakmice nesrećno, nešto više od nas i to je to".

Što se tiče kalukacija, Partizan može da bude i peti na kraju regularnog dijela sezone u Evroligi i tako bi na papiru dobio i najlakšeg rivala u vidu Monaka, što je daleko bolje od meča sa Barselonom ili Real Madridom:

"Razne su kalkulacije, boli me više glava od toga. Možemo da budemo peti, šesti, sedmi. S kim god da budemo igrali siguran sam da ćemo ostaviti posljednji atom snage da odemo na fajnal-for, ali ne treba da sada pričamo o tome. Prvo Igokea, pa Panatinaikos... Ko god da bude naš protivnik neće mu biti lako. Posebno u Beogradu. Mi svakako moramo da napravimo brejk. Nije nemoguće. Ova ekipa ima hemiju, potencijal".

