Partizan moli navijače - EVROLIGA ZA OVO KAŽNJAVA! Stiglo hitno saopštenje: "Biće pojačane kontrole u Areni"

Partizan je imao molbu za navijače pred meč sa Panatinaikosom i naredne utakmice u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Partizan obara rekorde po gledanosti u Evroligi i šalje lijepu sliku u svijet sa mečeva protiv najjačih evropskih klubova. Tokom cijele sezone priča se o publici, sjajnom navijanju, atmosferi iz beogradske "Arene". Očekuje se da će tako biti i u petak protiv Panatinaikosa (20.30 časova). Prije svega toga klub ima molbu za navijače.

Crno-bijeli su se oglasili putem zvaničnog sajta i zamolili publiku za pomoć. Tačnije, tražili su od njih da ne zakrčuju prolaz na stepeništu.

"Sve veće interesovanje za utakmice dovelo je i do prolbema u organizaciji kada je u pitanju poštovanje strogih propisa Evrolige. Stepenice koje vode do ulaza, odnosno izlaza iz dvorane moraju da budu prazne u svakom trenutku. Nepoštovanje ovog propisa, koji garantuje brzu i bezbjednu reakciju u slučaju bilo kakvih problema, strogo se kažnjava. Već smo to osjetili na svojoj koži", navodi se u saopštenju.

Klub će već u petak uvesti neke nove mjere. "Apelujemo na svijest navijača da bez obzira što im pomjeranje za korak ili dva u velikoj gužvi donosi neki dodatni komotitet, da na pameti uvijek imaju koliku štetu to nanosi klubu. U dogovoru sa službom obezbjeđenja, kontrole na ulazima u svaki od sektora biće dodatno pojačane od narednog meča. Cilj je da se propisani standardi osiguraju. Molimo publiku da ranije dođe u dvoranu i da pokaže razumijevanje za bezbjednosne standarde koji su propisani i strogo se poštuju u Evroligi", zaključuje se u saopštenju crno-bijelih.