DOLAZIMO NA TRENING, NEKO JE UPUCAO IGRAČA U NOGU! Šok priča bivšeg kapitena Zvezde: To što se dešavalo u svlačionici

Nekadašnji plejemjker i kapiten Crvene zvezde Srđan Jovanović prisjetio se svog povratka u Beograd.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen

Upoznali smo ga kao juniora koji je u timu sa Nešom Ilićem, Ljubom Vidačićem, Sašom Obradovićem, Dejanom Tomaševićem, Miletom Lisicom i Peđom Stojakovićem osvojio titulu šampiona SR Jugoslavije. Desetak godina kasnije se poslije uspješne inostrane karijere vratio u Crvenu zvezdu, bio kapiten i lider, ali nije mu bilo lako!

Nakon što se Srđan Jovanović ostvario igrajući za Aris, Stefanel, Trst i Kantu stigao je u tranzicionu Srbiju gdje je malo toga bilo pod kontrolom...

"To sve što se meni dešavalo u svlačionici i van, sam taj moj povratak ovdje na ovu scenu poslije Italije i Grčke je za mene šok. Mi odemo u taj Hajd park parkiramo automobile i dok mi otrčimo krug - jedan fali, Znaš, neko je nekome ukrao auto. Dolazimo na jutarnji trening, igrač dolazi u gipsu. Neko ga je upucao to veče na splavu. Nenormalne stvari, gdje ja uopšte ne mogu da vjerujem da se to dešava", ispričao je nekadašnji plej Crvene zvezde u "Jao Mile" podkastu.

Kada je ponovo stigao u Beograd, klub je bio u teškom stanju. Bio je kapiten timu kome su priključeni mladi igrači popiut Vladimira Tice, Milana Dozeta, Jovana Koprivice i Milka Bjelice.

"Zvezdino sam dijete, odrastao sam tu, prošao neke mlađe kategorije, prošao jednu seniorsku sezonu, dobio šansu da budem kapiten, dres sa brojem 4 koji za mene znači nešto i o kome sam uvijek maštao. Ja sam iz te velike ljubavi prema Zvezdi naravno trpio cijelu sezonu sa svim poteškoćama, ali mi je ostala u sjećanju kao jako jako teška sezona", ispričao je Jovanović.

Ipak, kao neko ko je odrastao u vrijeme kada su "vječiti" klincima bili sve, ne žali. Ostvarili su mu se dječački snovi, baš kao i Nemanji Vidiću.

"Ima lijepih stvari naravno. Gledao sam neki intervju Nemanje Vidića. Pitali su ga o Mančester junajtedu, kaže prije Mančester junajteda nama je samo želja bila da li ćemo da igramo za Zvezdu ili Partizan. Ko je razmišljao o Mančesteru? Kao klinac ti rasteš i imaš jednu želju, da zaigraš u Zvezdi, da budeš kapiten Zvezde, da daš gol ili odlučujući koš Partizanu na derbiju, da ih pobijediš. I onda ja kažem čekaj, pa ja sam sve to dostigao. Bio sam, igrao sam za Zvezdu, bio sam kapiten jedne godine, dao sam koš za pobjedu protiv jakog Partizana. Šta ću više? Super!", iskreno je sumirao svoju karijeru Jovanović.

On je nakon Crvene zvezde ponovo otišao u inostranstvo gdje je nastupao u Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Poljskoj i Iranu, a sada je glavni trener Pars Mashada u Iranu.