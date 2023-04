PARTIZAN UMORAN, ŽELJKO OPREZAN PRED MEČ U HRVATSKOJ! Obradović upozorava: Oni su ostali verni svojim idejama

Partizan gostuje Zadru u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Partizan poslije pobjede protiv Panatinaikosa u Beogradu ide na gostovanje. U ponedjeljak će u Zadru (18 časova) igrati protiv hrvatskog tima. Meč koji ima veliku važnost za srpsku ekipu pošto se bori za prvo mjesto u ABA ligi i prednost domaćeg terena u plej-ofu.

Željko Obradović je oprezan pred ovaj meč i ima samo riječi hvale za narednog protivnika. "Otprilike isto što smo pričali pred prvu utakmicu protiv Zadra. Oni su ostali verni svojim idejama kako žele da igraju i ja im zaista čestitam na tome. Od početka lige do sada nisu menjali ništa, igraju mnogo toga u tranziciji, imaju veliki broj šuteva za tri poena. Tačno je definisana igra u napadu, takođe i u odbrani i sve ono što smo pripremali za prvi meč, to je to. Moramo da zaustavimo njihovu igru u tranziciji i veliki broj šuteva za tri poena nakon kojih dolazi ofanzivni skok. Tako da mislim da nas očekuje veoma teška utakmica", rekao je Obradović.

Alen Smailagić priznaje da postoje znaci umora, ali da to ne smije da utiče na tim. "Očekivano je da ćemo biti umorni ali se očekuje da damo sve od sebe. Vjerujem da ćemo biti dovoljno koncentrisani, spremni i odgovorni da pobedimo u toj utakmici i da na pravi način kroz ove dvije preostale utakmice privedemo ligaški dio sezone kraju", zaključio je Smailagić.