PARTIZAN GUBI OD REALA U EVROLIGI! Centar je otpisao crno-biejle - ovaj detalj je problem za Obradovića!

Kajl Hajns dao je prednost Real Madirdu u četvrtfinalu Evrolige...

Izvor: MN PRESS

Partizan će izgubiti od Reala u četvrtfinalu Evrolige. To su riječi Kajla Hajnsa koji, za razliku od Majka Batista i Lea Vestermana smatra da će španski klub da prođe na fajnal-for elitnog takmičenja. Objasnio je i razloge zbog čega daje prednost rivalu crno-bijelih i gdje vidi najveće prednosti ekipe Ćuša Matea.

Prema njegovom mišljenju tim Željka Obradovića ima manje šanse zbog kraće rotacije.

"Real ima najdublji tim u Evroligi i oni su se spremali baš za ovakve serije. Jedan od problema koji je Partizan imao tokom cijele sezone je baš ta širina sastava. Nemaju to. Madriđani baš to imaju, posjeduju toliko oružja, na toliko različitih pozicija i to će iskoristiti", rekao je Hajns za "BasketNews" i prognozirao da će Real dobiti seriju sa 3:2.

Njegova predviđanja da će u polufinalu igrati Olimpijakos i Monako odnosno Real i Barselona i da će se za pehar boriti grčki tim i "kraljevski klub" i da će ekipa iz Madrida da podigne trofej. A, kao najboljeg igrača predstojećeg doigravanja istakao je Majka Džejmsa.

"Plej-of Majk je nešto potpuno drugo, može da bue odlučujući faktor, posebno kada je fokusiran. Mislim da mu je motiv fajnal-for i da će iskoristiti šansu koju ima", jasan je Hajns.

Za razliku od centra Armanija, Batist i Vesterman prednost su dali srpskom timu i kao jedan od ključnh faktora za to istakli su Željka Obradovića i krcatu beogradsku "Arenu".

