Javio se ljubimac crno-bijele publike: PARTIZAN ĆE OSVOJITI EVROLIGU, VOLIM GA!

Poznati francuski plejmejker Leo Vesterman, koji je prirastao navijačima crno-bijelih za srce, poželio je da Partizan osvoji Evroligu ove sezone.

Bivši košarkaš Partizana Leo Vesterman obradovao je navijače crno-bijelih prognozom plej-ofa Evrolige. U razgovoru za portal "Basket News", Vesterman je rekao da bi volio da upravo Partizan osvoji Evroligu pošto smatra da bi tako cijela sezona u kojoj su crno-bijeli oduševili ljubitelje košarke bila zaokružena. Vesterman je priznao da je subjektivan i da najradije ne bi da prognozira, ali je srce na kraju reklo Partizan.

"Želim da Žalgiris ode na fajnal-for kod kuće što bi bilo lijepo za navijače, ali...", rekao je Vesterman koji je prognozirao da će na završni turnir otići Olimpijakos, Monako, Barselona i Partizan: "Pokušavam da stavim emocije sa strane, ali isto tako Paritzan igra nevjerovatno u posljednje vrijeme. Realu će biti teško u Beogradu, mislim da je samo Barselona tamo pobijedila. Ipak, nikad se ne zna sa Madridom. Imaju malih problema i pokušavaju da nađu ritam i teško je otpisati Madrid sa fajnal-fora jer imaju iskustvo, igrača, trenera... Ali, to kako Partizan igra i kakve navijače ima, reći ću da će Partizan pobijediti 3:2".

U tom slučaju, Partizan bi na fajnal-foru za finale Evrolige u Kaunasu igrao protiv Barselone, a iako je igrao za oba kluba - poznati francuski plejmejker je ipak prednost dao crno-bijelima. Takođe, smatra da će i Monako savladati Olimpijakos u drugom polufinalu, a zatim da će u velikom finalu pehar podići Željko Obradović.

"Na fajnal-foru se igra samo jedna utakmica i svašta može da se dogodi i nadam se da će Monako i Partizan igrati finale. Ne bih da predviđam ništa, znate kako je sa jednom utakmicom, ali to je moja želja... Majk Džejms će se probuditi i nisam uplašen za njega i Monako protiv Olimpijakosa. A sa druge strane profesor protiv učenika - Željko Obradović protiv Šarunasa Jasikevičijusa. To bi bilo lijepo da gledamo, ali nadam se da će Partizan u finalu igrati i navijam za njih, najviše ih volim na svijetu. To bi bila sjajna priča, priča o Pepeljuzi, što niko nije očekivao i legenda o Obradoviću bi bila još veća. Već mogu da zamislim kako će slaviti u Beogradu", zaključio je Vesterman.

Podsjetimo, Vesterman je u Partizanu proveo dvije sjajne sezone od 2012. do 2014. godine, da bi potom nastupao za Limož, Žalgiris, CSKA Moskvu, ponovo Žalgiris, pa Fenerbahče kod Obradovića, Barselonu, Monako i sada Obradoiro. Serija između Real Madrida i Partizana počinje 25. aprila u prestonici Španije.

