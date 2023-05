"Pukla" ljubav GROBARA I HEZONJE! Kad je Hrvat istrčao na parket čuli se ZVIŽDUCI, a prije toga dobijao aplauze (VIDEO)

Mario Hezonja je bio dočekan aplauzima na prethodnom meču Real Madrida i Partizana u Beogradu, ali poslije tuče u Madridu sve se promijenilo.

Izvor: MN PRESS

Navijači Partizana pozdravili su Marija Hezonju aplauzima kada je prije oko mjesec dana sa Real Madridom došao u Beograd, međutim ovoga puta za njega ipak zvižduci. Pred treći meč plej-of serije Evrolige između Partizana i Real Madrida - naoštreni navijači su zvižducima "počastili" Hezonju, što je veliki obrt u odnosima dvije strane, ali poslije svega što se desilo u Španiji, ne može da se kaže i da je iznenađenje.

Mario Hezonja bio je jedan od vinovnika velike tuče u Madridu zbog koje su sudije prekinule meč, međutim za razliku od Pantera, Lesora, Deka i Jabuselea - Evroliga ga nije suspendovala nego će večeras igrati za Real Madrid i pokušaće da pomogne svom klubu da dođe do prve pobjede u četvrtfinalu.

Pogledajte 00:19 Zvižduci za Hezonju Izvor: MONDO/Uroš Arsić Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Hezonja se inače prethodno deklarisao kao simpatizer Partizana, dugo se pričalo i o tome da bi mogao da dođe u Beograd, međutim prošlog ljeta se kockice nisu poklopile. Hrvatski reprezentativac je na kraju otišao u "kraljevski klub" i trebalo bi da bude jedan od najvažnijih igrača Ćus Matea u večerašnjoj utakmici, pošto će teško Real Madrid uspjeti da odgovori Partizanu bez njegovog velikog doprinosa.

"Partizan je moja najdraža ekipa od svih ovdje, draža mi je i od Cibone. Ta atmosfera, navijači, to je luda kuća! A po radu su najpoznatiji na Balkanu. Bio bi to dobar potez, zašto ne? Ne zanima me što će ko misliti ili zamjerati, ovdje su nas košarkaše davno otpisali i ružno nas komentiraju", rekao je nedavno Hezonja.

Nije potrebno posebno naglašavati da su i ostali igrači Real Madrida dočekani zvižducima na zagrijavanju poslije bruke u prethodnom meču, a "najgore" su prošli Džanan Musa i Serhio Ljulj.