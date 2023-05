I JA BIH NAVIJAO PROTIV REALA, SAMO DA SAM NA TRIBINI! Hezonji zviždala Arena, on nastavio po starom: Kapa dole Grobari!

Mario Hezonja ne mari za zvižduke Grobara, on i dalje obožava da igra u Beogradu!

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Real Madrid je savladao Partizan na gostovanju 82:80, a iako je neke šuteve promašio Mario Hezonja je na kraju upisao dabl-dabl učinak sa 12 poena i čak 14 skokova. Krilni igrač iz Hrvatske je na utakmici Reala i Partizana u "Areni" u regularnom dijelu Evrolige dočekan sa aplauzima, ali nakon što je učestvovao u tuči na kraju drugog meča u Madridu, publika u Beogradu nije bila toliko naklonjena momku iz Dubrovnika.

Ranije je tokom karijere govorio kako poštuje Partizan i navijače crno-bijelih, kako bi volio da zaigra za crno-bijele, a sada je to ponovio. Kako kaže, da je bio na tribinama i on bi navijao protiv Reala!

"Kapa dole Željku, svima! Navijačima, navijaju ljudi za svoju ekipu, ja da sam ovde ja bih se isto drao protiv Madrida! Nije bilo nikakvih problema, ali ja sam to već i znao da će tako biti", rekao je Hezonja, pa odgovorio na pitanje da li su on i njegovi saigrači mirno spavali pred ovaj meč: "Spavamo mi lagano svakako, možda nam je to nekad i problem!"

Rudi Fernandez je sa druge strane istakao da je njegova ekipa sada pobijedila jedan od najboljih timova Evrope, ali da nema vremena za slavlje već da se mora pripremati naredni meč.

"Igrali smo protiv jako dobrog tima, jednog od najboljih. Morali smo da odigramo najjači meč do sada. Moramo da budemo spremni za naredni, ali prvo hoću da se zahvalim svim navijačima, atmosfera je bila nevjerovatna. Podržavaju svoj tim, a mi se spremamo za četvrti meč", rekao je iskusni Španac.

