"Mislili smo da u Srbiji toga nema" Nikola Jokić u šoku zbog ubistava u Beogradu: Kad se nešto desi tako blizu vama...

Najbolji srpski košarkaš veoma teško podnio vijest o masakru u osnovnoj školi u centru Beograda.

Nikola Jokić oglasio se o masakru u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u centru Beograda, u kojoj je jedan učenik u srijedu ujutru ubio osmoro. "To je nešto što je nezapamćeno u Srbiji. Žao mi je zbog svega kroz šta te porodice prolaze. To je nešto za šta nećeš da čuješ. Zatekne vas kad se desi tako nešto tako blizu vama, u Srbiji, gdje se to nikad nije desilo. Teško je i iskreno, bio sam iznenađen. Govorili smo da toga nema kod nas, to je samo mišljenje, ali nije tačno. Ljudi, djeca, svi oni imaju probleme i moramo da brinemo o svima. Ako neko nije dobro, pitajte ga da li je u redu. Ako je neko tih, pitajte ga kako je, iskreno to uradite, možda će to pomoći", rekao je Nikola.