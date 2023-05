Igokea m:tel na korak od finala plej-ofa! Bijeljinci lako savladani – plus 20 u Laktašima

Aleksandrovčani su trijumfovali u prvom polufinalnom duelu.

Košarkaši Igokee m:tel trijumfovali su nad Budućnosti u prvom polufinalnom duelu plej-ofa i sada ih samo jedna pobjeda dijeli od odlučujuće borbe za trofej:

IGOKEA M:TEL – BUDUĆNOST 94:74

(19:18, 26:11, 28:21, 21:24)

Ekipa koju predvodi Josip Pandža držala je rezultatski priključak za "igosima" samo u prvoj četvrtini, koja je završena minimalnim vođstvom domaćih (19:18), koje danas iz privatnih razloga nije vodio prvi trener Vladimir Jovanović.

U tom prvom kvartalu, Bijeljinci su u jednom trenutku imali i plus sedam (6:13), ali je Igokea m:tel brzo došla do svog ritma, a onda u drugoj i trećoj dionici pokazao zašto je apsolutni favorit ne samo u ovoj seriji, već i u cijelom šampionatu.

Do odlaska na petnaestominutni odmor, Aleksandrovčani su odmakli na plus 16 (45:29), a onda u trećoj dionici prednost uvećali za još sedam poena (73:50), pa je posljednja četvrtina, u kojoj su sebi dozvolili blago opuštanje (80:70 na četiri minuta do kraja, op.a.), predstavljala rutinsko odrađivanje posla.

Po poenterskom učinku, u domaćem timu je prednjačio Nikola Marić, koji se na kraju zaustavio na 21 poenu, Haris Delalić i Brajant Kroford su postigli po 14, dok je "dvocifren" bio i Nenad Nerandžić sa 12 poena.

Gostima nije pomogla sjajna partija Milivoja Božovića, koji je sa 27 poena bio prvo ime ovog meča, dok je drugi strijelac tima bio Vojin Ilić sa 15.

KOŠARKAŠKA LIGA BiH – polufinale plej-ofa, prve utakmice

Igokea m:tel – Budućnost 94:74

Široki – Borac Banja Luka u toku

