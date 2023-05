Ovakvog Jokića niste vidjeli! Somborac ima blagu narav, ali sada je bjesnio na sve: Lekcija na tajm-autu! (VIDEO)

Nikola Jokić je digao glas na saigrače i trenera tokom tajm-auta na meču protiv Finiksa.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći najbolju utakmicu u karijeri pošto je ubacio 53 poena, međutim to nije bilo dovoljno da njegov Denver dođe do pobjede na gostovanju Finiksu (129:124). Jokić je imao tek pomoć u vidu Džamala Mareja (28 poena), dok su ostali igrači bili više nego nezapaženi u napadu, međutim ono što je Somborca više nerviralo je doprinos u odbrani gdje su previše dopuštali Bukeru i Durentu.

To je, uz kontroverzno suđenje i sukob sa vlasnikom Finiksa koji je doveo do nervoze, najveći razlog što se Denver iz Arizone ne vraća sa "brejkom u džepu", pa smo vidjeli i kako je Jokić kao nikada do sada bjesnio na svoje saigrače...

Na snimku koji kruži društvenim mrežama, vidi se detalj sa utakmice koji je mnogima promakao. Tokom jednog tajm-auta, Jokić je bio ljut i burno je gestikulirao rukama u pravcu Diandrea Džordana, kao i prema jednom od pomoćnika Majkla Melouna, a sa čijom analizom se očigledno nije slagao. Ne pamti se kada je toliko bio očit revolt kod Somborca koji ima prilično blagu narav, čak i kada priča o incidentu sa vlasnikom Finiksa.

Čitači sa usana zaključuju da je Jokić tokom izliva bijesa govorio "njih su samo dvojica", što se vjerovatno odnosi na Bukera i Durenta, odnosno na fokus koji bi igrači Denvera trebalo da imaju u toku utakmice. Pogledajte tu situaciju:

