Nikola Jokić udario na NBA ligu! Pobjesnio zbog odluke: "Ja da dobijem kaznu!?" (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije zadovoljan načinom na koji se "sukob" sa vlasnikom Finiksa riješio, kao i načinom u kome ide istraga, a to je da bi mogao da bude i suspendovan.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći najbolji meč u karijeri pošto je postigao čak 53 poena, ali to nije bilo dovoljno da bi njegov Denver pobijedio Finiksa (129:124). Ono što je još bizarnije je i što se meč u kome je Jokić postavio rekord neće ni pamtiti po tome, nego po kontroverzama koje su ga obilježile. Vidjeli smo "sumnjivo" sudijsko podbacivanje u kome Jokić nije dobio faul, ali i bizarnu situaciju iz prvog poluvremena kada je dvostruki MVP bio u klinču sa vlasnikom Finiksa.

Lopta je izašla van terena, zgrabio ju je Met Išbija i nije htio da pusti, nakon čega se umiješao Jokić. Mislio je da je to "običan" navijač i krenuo je da mu otima loptu, poslije čega ga je i odgurnuo, da bi ga sudije nagradile tehničkom greškom, a vlasnika Finiksa ostavile u hali iako je trebalo da bude izbačen sa utakmice.

"Rekao mi je da sam udario navijača laktom, ali on je prvi stavio ruku na mene. Mislio sam da bi liga trebalo da štiti nas (igrače, prim. aut.), ali možda nisam u pravu. Da li sam znao ko je taj navijač? Znam ko je, ali to je navijač, zar ne? Ako tamo sjedi... Ko god da je, ne smije to da radi", mirnim tonom je Nikola Jokić prokomentarisao dešavanja sa utakmice, a potom je podigao glas na pitanje o potencijalnoj suspenziji koju bi NBA liga mogla da donese.

"Zašto bih dobio kaznu? Rekao je da sam ga gurnuo? Neće mene štititi nego navijača? Mislim mene kao igrača, mislim da treba da štite navijače. Uticao je na igru, trebalo je da ga istjeraju ako utiče na igru, a jeste jer je držao loptu", objasnio je srpski centar koji se nikada nije našao u ovakvoj situaciji u karijeri.

U njegovu zaštitu stali su i njegovi saigrači iz Denvera, kao i trener Majkl Meloun koji je kratko prokomentarisao sukob: "Mislim da je potpuno suludo što je Nikola dobio tehničku u toj situaciji. Išao je na loptu, a neki navijač je držao i bio dio igre. Samo mu daj loptu čovječe", naglasio je trener Denvera koji nije uspio da sa svojom ekipom dođe do "brejka" u seriji, tako da se sada vraćaju svom domu po vođstvo od 3:2.

