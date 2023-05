IZLIJTE STATUU ZA "ĆAĆA" I STAVITE ISPRED HALE REALA: Španci u transu zbog "dželata" Partizana - Podigao ih iz mrtvih...

U Španiji traje velika euforija nakon preokreta Real Madrida i pobjede nad Partizanom za fajnal-for Evrolige.

Real Madrid je gubio 2-0 u seriji protiv Partizana, i to nakon dva poraza kod kuće, ali su volšebno uspjeli da se vrate i na kraju da u "majstorici" u kojoj su imali 18 poena zaostatka - dođu do velikog preokreta i pobjede. Igrači odluke bili su veterani koji su pokazali klasu čak i kada su ih mnogi videli kao "bivše igrače" koji ne mogu da naprave istu prevagu kao nekada, pa je čak i Luka Dončić tako u prvi plan istakao Serhija Rodrigeza, Rudija Fernandeza i Serhija Ljulja.

Kada se "lomilo", možda je najveći doprinos dao "Ćaćo" koji je susret završio sa 19 poena (3/5 za tri poena), pa je tako španski list "Marka" čak tražio da se ispred "WiZink" arene postavi njegova bista.

"Taj tip nikada ne odustaje, uvijek je tu da pomogne", rekao je bivši saigrač Serhija Rodrigeza za "Marku", nakon što je "Ćaćo" sa 36 godina pokazao da i dalje u rukama poseduje "magiju". Na sve to, bio je apsolutni lider Real Madrida i pokazao je da ga ne treba otpisivati: "Gdje ga je Mateo čuvao do sada? Nije pri kraju karijere, naravno. Čovjek sa Tenerifa je blistao u duelima jedan na jedan i direktno poenima i asistencija odveo Madrid do pobjede".

"Bilo je teško očekivati da je košarkaš sa Tenerifa ostavio jednu od svojih najboljih partija karijere za 36. godinu. Serhio je bukvalno podigao mrtvaca, svoj tim, i komandovao do preokreta za istoriju Evrolige", dodaje "Marka" i podsjeća da je za 20 minuta na parketu "Ćaćo" imao indeks korisnosti 26.

