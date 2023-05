"Očigledno ostao trag od Reala, htio sam da lopta bude kod njega!" Obradović: Zamor materijala, prije svega u glavi...

Trener Partizana o dramatičnoj pobjedi u Podgorici protiv Studentskog centra.

Partizan je pobijedio Studentski centar u drugoj utakmici četvrtfinalne serije i izborio "majstoricu", zakazanu za ponedjeljak u Štark areni. Poslije tijesnog trijumfa, odlučujućim košem Džejmsa Nanelija, trener crno-bijelih Željko Obradović čestitao je ekipi pobjedu i rekao da je njegov tim bio motivisan, borben i na tome je čestitao igračima.

"Očigledno je da je bila prisutna velika želja kod igrača moje ekipe i čestitam im na tome, ali imamo problem sa veoma lošim šutem za tri poena. To je bilo i u Beogradu, gdje je bio 9/32, a večeras je bio na 7/28. Kad se sve sabere, to je 16/60 na dvije utakmice. Tokom sezone bili smo na 45 odsto šuta za tri poena. Danas smo imali dosta otvorenih šuteva, ogroman broj, nismo ništa ubacili. Ekipa će sutra dobiti dan odmora i nadam se da će da se skoncentriše i da će naći snagu da odigra na boljem nivou nego u prvom meču i večeras. Hvala publici."

Kako je povrijeđeni Jam Madar?

"Pitao sam ga kako se osjeća, rekao mi je da će biti u redu, šta god to značilo. Sutra će odmah da snimi nogu, pa ćemo imati u toku dana rezultat".

Govorio je Obradović i o heroju pobjede, Džejmsu Naneliju.

"Igrači imaju oscilacije i oni su ljudi. Ako se ne varam, ovo nam je 70. utakmica u sezoni. Zamor materijala, prije svega u glavi, odatle sve počinje. Odigrao je fenomenalnu završnicu, tražio sam da lopta bude u njegovim rukama, to je pametno prepoznao. Ima uvijek bitnih detalja za razvoj završnice utakmice, radićemo na tome i probaćemo da odigramo najbolje moguće, uz najveći respekt prema Studentskom centru."

Obradović je konstatovao da je očigledno da je serija protiv Real Madrida mentalno ispraznila crno-bijele i to je bilo sasvim jasno u oba meča protiv tima iz Podgorice.

"Očigledno je da su te utakmice sa Realom ostavile mentalni umor na ekipu. Da se ekipa bori, to je evidentno. To kažem jer je Studentski centar u prvoj utakmici imao 20 izgubljenih lopti, a večeras 22. Znači da mi pokušavamo da igramo agresivno i na tome čestitam ekipi. Trpimo u skoku, ali kad se se sve sabere, imali smo više posjeda i šuteva. Sa kvalitetom koji imamo, mislim da je to više nego dovoljno da bi se odigrala dobra utakmica. I u najavi ove serije rekao sam da imam veliki respekt prema ekipi Studentskog centra. Izuzetno se pripremaju, izuzetno igraju i čestitke sve njima".

Vidi opis "Očigledno ostao trag od Reala, htio sam da lopta bude kod njega!" Obradović: Zamor materijala, prije svega u glavi...

"Prvi trening poslije Madrida odao sam im priznanje i čestitao za sve urađeno u Evroligi, mislim da smo imali izvanrednu sezonu, uz sve što se desilo u plej-ofu i rekao sam da je trenutak da zaboravimo i da se okrenemo svom primarnom cilju, ABA ligi. Da li razgovaraju međusobno, ne mogu da znam. Ali evidentno je da je večeras energetski i voljni momenat bio na najvišem mogućem nivou".

"Majstorica" Partizana i Studentskog centra biće odigrana u ponedjeljak, u Štark areni.