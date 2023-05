Marinović čestitao svojoj ekipi na drugom mjestu: Pranjić poručio: "Odigraćemo pošteno do kraja"

Vinko Marinović i Danijel Pranjić govorili su nakon utakmice Borca i Slobode.

U utakmici u kojoj smo vidjeli pet golova, ekipa Borca je na Gradskom stadionu savladala ekipu Slobode rezultatom 3:2. Ovom pobjedom banjalučki tim osigurao je drugom mjesto u Premijer ligi BiH ove sezone koje im garantuje početak kvalifikacija za Konferencijsku ligu od drugog pretkola.

Nakon meča trener Borca Vinko Marinović čestitao je svojoj ekipi na pobjedi i drugom mjestu te je poželio sreću ekipi Slobode u posljednjem kolu.

„Nismo dobro ušli u utakmicu, nismo je dobro otvorili. Sloboda je imala prilike da dođe i do drugog gola, ali smo ipak uspjeli izjednačiti i sa tim rezultatom otići na poluvrijeme. Kada smo poveli i trebali da kontrolišemo utakmicu Sloboda je stigla do izjednačenja. Okrenuli smo rezultat i stigli do bodova koji su nam obezbijedili drugo mjesto. Sloboda se pokazala kao odličan protivnik i vidjelo se koliko im je bitna današnja utakmica. Poželio bih Slobodi sreću u posljednjoj utakmici“, rekao je Marinović i dodao:

„Imaćemo ove godine duže pripreme, jer krećemo od drugog pretkola u kojem možemo dobiti i neke jače protivnike. Vidjećemo kako će se to odvijati, uglavnom imamaćemo više vremena nego da smo krenuli od prvog pretkola“.

Trener Slobode Danijel Pranjić čestitao je pobjedu ekipi Borca te je govorio o posljednjem kolu u kojem će Sloboda igrati protiv Željezničara. Tuzlacima ni pobjeda ne garantuje opstanak u društvu najboljih te će zavisiti od ostalih rezultata.

"Ovo je možda najbolja partija Slobode otkako sam ja na klupi Slobode. Nažalost imali smo i neke greške, dječije bolesti, i kod rezultata 1:0 i kod druga dva gola Borca. Reagovali smo jako loše. Ostala nam je još jedna utakmica do kraja, igramo protiv Željezničara u kojoj moramo pobijediti. Čak i ako pobijedimo nećemo biti sigurni. Odigraćemo pošteno do kraja i vidjeti gdje smo i šta smo", rekao je Pranjić.