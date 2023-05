S agresivnim pristupom u Banjaluci, možemo do bodova i opstanka! Prvotimac Slobode pred duel s Borcem

Ivan Šubert, fudbaler tuzlanske Slobode, vjeruje da njegov tim može izboriti povoljan rezultat protiv Borca u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Ključnu bitku u borbi za opstanak, Tuzlaci će u pretposljednjem kolu m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine voditi u Banjaluci protiv crveno-plavih, koji su osigurali plasman u evropska takmičenja.

Bez obzira na relativno lagodan status, trener Banjalučana Vinko Marinović je u najavi utakmice istakao da Borac želi pobjedom da se oprosti od banjalučke publike, ali i da "ovjeri" drugu poziciju na tabeli.

Zato ekipi sa "Tušnja" neće biti lako na Gradskom stadionu u nedjelju od 17 časova, čega je svjestan i fudbaler Slobode Ivan Šubert, inače Beograđanin.

"Znamo da nas očekuje teško gostovanje, bez obzira što je Borac već obezbijedio Evropu. Moramo u utakmicu ući jako i agresivno kao što smo to uradili protiv Širokog Brijega. S takvim pristupom, mislim da možemo do bodova, a samim tim i do opstanka u ligi", rekao je defanzivac tuzlanskog tima.

m:tel Premijer liga BiH 32. kolo:

Nedjelja, 17.00:

Borac - Sloboda (17.00)

Igman - Tuzla siti

Široki Brijeg - Sloga

Velež - Sarajevo

Zrinjski - Leotar

Željezničar - Posušje

(mondo.ba)