Srpsko finale u NBA ligi! Ništa od senzacije na Istoku, Jokić ide na Floridu!

U velikom finalu NBA lige snage će odmjeriti Denver i Majami, a u oba tima nastupa srpski košarkaš po imenu Nikola. Ostaje još samo da se vidi kome ide prsten, Jokiću ili Joviću?

Izvor: Profimedia

Košarkaši Majamija su drugi finalisti NBA lige! Nakon prednosti od 3:0 u finalu Istoka, pa zatim velike drame nakon što je Boston uspio da izjednači na 3:3, ekipa sa Floride je jedno od svojih najboljih izdanja u sezoni sačuvala za sam kraj - sedmu utakmicu koja je odigrana u Masačusetsu. Na gostujućem terenu su Džimi Batler i ekipa stigli do pobjede (103:84), pa ćemo u finalu NBA lige gledati okršaj dvojice srpskih košarkaša!

Od ranije je poznato da će Denver Nagetsi predvođeni Nikolom Jokićem igrati za prvi prsten u istoriji franšize, a sada se najboljem srpskom košarkašu u meču za titulu pridružio i tim Nikole Jovića. Istina, mladi srpski košarkaš nema impozantnu minutažu ove sezone u dresu Majami Hita i odigrao je samo pola minuta u sedmom meču, ali je tokom sezone povremeno najavljivao da bi mogao da bude veoma dobar igrač za tim sa Floride u budućnosti.

Dok se to ne desi, Erik Spolstra ima sa čim da radi. Nakon nekoliko utakmica koje je prespavao, Džimi Batler se vratio u formu i kao prva zvijezda tima pogurao Majami ka finalu NBA lige. U sedmom meču serije protiv Bostona ubacio je 28 poena i bio najefikasniji na susretu, a dodao je i sedam skokova odnosno šest asistencija svojoj impresivnoj partiji. Pratio ga je Kejleb Martin sa 26 poena i veoma dobrim procentima šuta (11/16).

Na drugoj strani terena pokušali su da odgovore Džejlen Braun (19 poena), junak šestog meča Derik Vajt (18) i prva zvijezda tima Džejson Tejtum (14), ali to nije bilo dovoljno da se kompletira jedan od najvećih povrataka u istoriji NBA lige. Zapšravo, Majami im nije ostavio previše šansi da se to dogodi. Već posle prve četvrtine tim sa Floride je imao sedam poena prednosti, ona je do poluvremena bila dvocifrena, a u četvrtoj deonici dogodila se i rezultatska katastrofa za Seltikse. Pogledajte kako je to bilo: