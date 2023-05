SRBIJA JE OVO ČEKALA 25 GODINA - NIKOLA PIŠE ISTORIJU! Hrvati vodili 4:0, sada ih rušimo zbog novog NBA šampiona

Koji god od srpskih košarkaša da stigne do titule, imaćemo više prstenja od Hrvatske!

Izvor: Youtube/House of Highlights/NBA on ESPN/printscreen

U finalu NBA lige ove sezone igraće ekipe Denvera i Majamija, koji se teškom mukom dovukao do mečeva za titulu. Ujedno, to znači da će se za svoj prvi prsten u karijeri boriti dvojica srpskih košarkaša, na jednoj strani prva zvijezda tima Nikola Jokić, a na drugoj talentovani Nikola Jović, koji igra prvu sezonu u najjačoj ligi na svijetu.

Koji god od timova da stigne do NBA titule u ovoj sezoni, Srbija će imati šampiona. I to petog u istoriji, što će biti dovoljno za prestizanje Hrvatske. Trenutno su Srbija i Hrvatska izjednačene sa po četiri prstena u najboljoj košarkaškoj ligi na svijetu, ali ne postoji šansa da Srbiji izmakne prednost do kraja tekuće sezone.

Jedan od dvojice Nikola nastaviće niz koji je prošle sezone u dresu Golden Stejt Voriorsa započeo Nemanja Bjelica, dok su prije njega šampioni u najjačoj ligi bili Ognjen Kuzmić, Peđa Stojaković i Darko Miličić. Sa druge strane, Hrvati su malo drugačije rasporedili svoje NBA titule.

Žan Tabak je još davne 1995. godine osvojio prvu titulu za hrvatsku košarku, a zatim je Toni Kukoč u eri slavnih Čikago bulsa tri puta bio šampion kao saigrač Majkla Džordana, Denisa Rodmana, Skotija Pipena i ekipe. Posljednji prsten u NBA hrvatski košarkaši osvojili su davne 1998. godine, a od tada čekaju na novo priznanje. U međuvremenu, Srbija ih je sakupila pet!