Nikola Jokić je pokazao da mu mnogo znače pobjede Denvera pošto je "poludio" na koš svog saigrača u završnici meča.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić je igrao povrijeđen, ali je opet odveo svoj Denver do velike pobjede nad Majamijem (108:95), pa je tako sada na samo jedan trijumf daleko od šampionskog prstena. S obzirom na to da Srbin iz meča u meč ispisuje nove stranice istorije, djeluje da bi već u utorak mogao da donese Denveru prvu titulu u istoriji franšize, a koliko god se trudio da sakrije emocije - nikad kao prethodne noći nije se vidjelo koliko sve ovo znači Jokiću.

Adrenalin ga je "tresao" dok je završnicu utakmice posmatrao sa klupe zbog problema sa ličnim greškama, štedio ga je Meloun i zbog povrede, a kad već nije igrao - Jokić je "živio" utakmicu na drugačiji način. Zdušno je proslavljao svaki koš svojih saigrača, ali trojka koju je postigao Brus Braun bila je nešto posebno za njega.

Vidi opis Ovakvog Jokića nikada niste vidjeli! "Đoković ušao u njega" - skakao, mahao peškirom, PUCA od sreće! (VIDEO)

Maestralno je Braun igrao posljednju dionicu, a do 21. poena došao je trojkom na 1:21 do kraja meča. Tada je Denver poveo 108:91 i bilo je jasno kao dan da će doći do pobjede, što je Jokić proslavio kao nikada u životu. Ne sjećamo da se Somborac radovao svojim koševima u posljednjoj sekundi za pobjedu na način na koji je to radio za trojku Brauna, pošto je skakao kraj klupe i mahao peškirom.

Izgledalo je kao da je "Đoković ušao u Jokića", pa njegova reakcija na koš saigrača najbolje govori koliko se zapravo raduje i uživa u košarci, iako to uglavnom krije i ne pokazuje na terenu.

Nikola Jokic’s reaction to that last Bruce Brown 3-pointer.pic.twitter.com/tQI5Qb3P6o — Harrison Wind (@HarrisonWind)June 10, 2023