JOKIĆ NEĆE TO DA KAŽE, ALI JA HOĆU! Denverovi veterani znaju ko im je donio pehar - evo šta su rekli o Nikoli

Džef Grin i Iš Smit su dobro shvatili ko je glavni u Denveru i to glasno kažu.

Izvor: Youtube/prinscreen/House of Highlights/Hữu Kiên Khéo Tay

Nikola Jokić nikada ne stavlja sebe u prvi plan, ali njegovi saigrači dobro znaju ko je glavni i ko je razlog što je uzeta NBA titula. Sada se oglasio veteran Džef Grin i rekao ono što svi misle.

Iskusni krilni igrač koji je bio bitan član rotacije i zajedno sa Brusom Braunonom i Krisom Braunom je davao doprinos timu sa klupe poslije 16 godina u ligi osetio je čari osvajanja NBA pehara. Iako Jokić ne bi rekao ovo što je Grin rekao, veteran je u pravu.

"On je jako skroman. On je najveći radnik, on nas vuče i razlog je zašto smo uradili ovo što smo uradili. On će uvijek reći da su njegovi saigrači zaslužni, ali za mene je on razlog. Gurao nas je da dođemo do ovoga, bez njega ne bismo bili ovdje. On zaslužuje sve pohvale", istakao je on.

Oglasio se NBA rekorder po broju timova za koje je igrao Iš Smit. Iskusni plej koji je oborio rekord dolaskom u Denver istakao je da je njegov put inspiracija za igrače da ne odustaju.

"Slušajte ovo je bilo dugo putovanje, 13 godina! Bilo je sjajno, bilo je zabavno, nadam se da ću biti inspiracija drugim ljudima. Srećan sam zbog svih u timu, svi smo se žrtvovali i ovo je rezultat".