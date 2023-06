NOVAKOVA PORUKA ZA JOKIĆA - ODUŠEVIĆETE SE: Poslao mu crtež, čestitku na ćirilici i tri slova koja ponavljamo

Novak i Jokić, oba najbolji na svijetu, a naši. A tek kad se udruže...

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/printscreen/Chaz NBA

"Mora da bude! Sad ću da vidim da li mi je poslao poruku, znate? Au... Ne znam, čovječe, vau... Mnogo poruka imam, moraću da isključim telefon", rekao je Nikola Jokić nakon što je osvojio NBA titulu. Na kraju nije otkrio kako mu je Novak Đoković čestitao, ali sada to svi znamo.

Oglasio se najbolji teniser svijeta i osvajač 23 grend slema na svom instagram profilu i uz sjajnu karikaturu Jokića koji na konju pronosi NBA pehar kroz Stenovite planine napisao šta misli o košarkašu Denvera.

"MVP!!!", pisalo je, potom je na ćirilici stajala čestitka i reči: "Čestitam brate, najbolji si", a ispod na englekom reč "greatness" ili prevedeno na srpski "veličina". Pogledajte:

Izvor: Instagram/Printscreen/djokernole

Od skora su i u kontaktu dvojica najboljih srpskih sportista, pošto je tokom Rolan Garosa Novak Đoković našao načina da nabavi Jokićev broj.

"Vidio sam njegov intervju i polaskan sam. Zaista sam mu zahvalan. Nismo bili u kontaktu, juče sam nabavio njegov broj, teško ga je naći ovih dana, ali poslaću mu poruku da mu zahvalim. Dirnuo me je divnim riječima i mislim isto o njemu. Tako je skroman, tako jednostavan momak. U jednoj od najpopularnijih liga na svijetu je u svim sportovima i dominira tri godine. Slušajući Lebrona, Dejvisa, Embida, Adetokumba... Koliko pohvala imaju za njega, sve to me čini ponosnim na njega. Mi u Srbiji smo košarkaška nacija, bili smo dosta dobri u tom sportu, ali nikad nismo imali nekoga tako uspješnog u NBA ligi kao njega. Sve pohvale njemu i nadam se da ću ga jednog dana gledati kako igra uživo", rekao je nedavno Novak.