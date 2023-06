ZBOG BOMBARDOVANJA SMO MORALI DA ODEMO SA KOSOVA! Ispovijest Marka Simonovića: "Igrali smo sa Albancima..."

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Marko Simonović prisjetio se teških trenutaka kada je napustio porodični dom na Kosovu i Metohiji.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen

Tokom tri mandata u Crvenoj zvezdi Marko Simonović je bio ljubimac navijača, ali detalje o njegovom privatnom životu mnogi nisu znali. Sjajni šuter za tri poena koji je navijače crveno-bijelih bacao u trans u prodorima po čeonoj liniji rođen je i odrastao na Kosovu i Metohiji, a u Beograd se preselio tek nakon što je NATO bombardovao SRJ.

Kapiten koji je kultni status stekao i zbog "krađe pehara" prisetio se tokom gostovanja u podkastu Mileta Ilića kako su izgledali dani u južnoj srpskoj pokrajini prije, tokom i nakon bombardovanja koje je razorilo zemlju. Kako Marko kaže, delovalo je da sve funkcioniše normalno, ali su onda morali da se spakuju i odu...

"Uoči bombardovanja već jeste. Bilo je dosta demonstracija. Malo je postalo onako... Ne nebezbjedno, ali ne ni super bezbjedno. Uveče se kretati i šta ti ja znam... Ja sam bio tinejdžer, nisam ni toliko izlazio, ali da kažem da se vodilo računa. Sa druge strane, taj neki život preko dana, to je sasvim normalno funkcionisalo. Mi se nismo toliko družili, ali igrali smo fudbal Albanci - Srbi. Nismo išli u školu zajedno, moja škola je bila samo srpska. Ali da kažem, relativno normalno. Apsolutno ništa, ništa i onda se desilo to bombardovanje. To je preko noći sve promijenilo. Mi smo morali da napustimo Kosovo, došli smo u Beograd i tu polako počeli da se kućimo od nule. Počeli smo da gradimo nove živote", ispričao je Marko Simonović u jednom od najboljih domaćih podkasta.

Podsjećamo, Simonović je profesionalnu karijeru počeo davne 2003. godine u ekipi Lavovi 063 iz Zemuna, da bi nakon dve sezone zaigrao za Ergonom iz Niša. Uslijedio je prvi inostrani angažman, zatim igranje u Hemofarmu i Budućnosti, pa nova avantura u inostranstvu. Prvi put je za Crvenu zvezdu zaigrao u sezoni 2012/13, a ukupno je crveno-bijeli dres nosio u tri mandata po dvije godine.

Sa ekipom Crvene zvezde osvojio je pet Kupova Radivoja Koraća, četiri ABA lige i četiri šampionske titule, dok je u dresu Budućnosti iz Podgorice tri puta bio osvajač prvenstva i tri puta Kupa Crne Gore. Kao reprezentativac Srbije ima zlato i srebro sa Univerzijada 2009. i 2007. godine, srebro sa Svjetskog prvenstva 2014. i srebro sa Olimpijskih igara 2016. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!