Crvena zvezda mu poslala ponudu, a evo gdje je Mirotić sada

Nikola Mirotić na društvenim mrežama otkrio gdje se trenutno nalazi.

Nikola Mirotić (32) neće naredne sezone igrati u Barseloni i to je svima jasno. Donio je španskom timu titulu, vodio je ekipu do pobjede protiv Reala, ali mora da napusti tim zbog velikih finansijskih problema. Crvena zvezda mu je poslala ponudu i nije jedina, traže ga i Armani, Monako, vjerovatno i još neki evroligaški klub. Gdje je on sada?