JOKIĆA NE PUŠTAJU DA UBACI 50 POENA? Legendarni NBA as očaran Srbinom, a zbog jedne izjave je ostao u šoku: Smiješno je!

Karim Abdul Džabar pohvalio je Nikolu Jokića.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić dvostruki je MVP NBA lige, šampion sa Denverom, ima i priznanje za najkorisnijeg igrača finala (MVP) i iz godine u godinu pokazuje zbog čega je najbolji igrač u ligi. Da nije bilo kukanja Džoela Embida, vjerovatno bi i treći put uzastopno dobio najveće individualno priznanje, mada mu to ne smeta toliko. Kako igra srpski centar najbolje govore riječi Karima Abdula-Džabara.

Kada vas hvali jedan od najboljih igrača u istoriji lige, šestostruki NBA šampion i šestostruki dobitnik MVP nagrade, onda to ima posebno značenje.

"Prelijep je način na koji Jokić prosljeđuje loptu kada nije u dobroj poziciji. Pronalazi otvorene saigrače i oni pogađaju. Postavka tima je sjajna, jer imaju igrače koji mogu da pogađaju sa distance", rekao je Džabar, prenosi "Sports ilustrejted".

Jedna od tema razgovora bila je i izjava jednog od novinara sa konferencije za medije tokom finalne serije sa Majamijem. Tada se i trener Hita Erik Spolstra nasmijao na konstataciju da su "uspjeli da zaustave Jokića i da su mu dali da poentira, a ne da razigrava saigrače". U tom meču je Denver izgubio, a srpski igrač je dao 41 poen. Slično je na to reagovao i Karim.

"Ne puštaju ga da im da 50 poena? To je smiješno", zaključio je Džabar jasno stavljajući svima do znanja da je Nikola sposoban da postigne veliki broj poena, ali da je njegov cilj da tim igra zajedno i da pobjeđuje. Uostalom, NBA titula to i dokazuje...

BONUS VIDEO: