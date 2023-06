Jokić je NBA šampion, a po plati nije ni blizu vrha! Evo ko sve zarađuje više od njega

Kolika je plata Nikole Jokića u Denveru?

Izvor: Profimedia/JAVIER ROJAS/PI

Nikola Jokić odveo je Denver do NBA titule, podigao je pehar i poslije proslave se vratio u svoj rodni Sombor da prati konjičke trke. Uživa u svom hobiju i za to vrijeme mnogi se pitaju kolika je njegova plata u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Produžio je ugovor sa Denverom i za šest godina zaradiće 303 miliona dolara!

U sezoni koja je nedavno završena inkasirao je 33.047.803 dolara, naredne godine dobiće 45.550.000, za sezonu 2024/24 primiće 50.274.000, 2025/26 dobiće 53.998.000, a za sezonu 2026/27 57.722.000, to je garantovana suma koja iznosi 241 milion dolara. Razlog za to leži u činjenici da u sezoni 2027/28 treba da dobije 61.446.000 dolara, ali te sezone ima "igračku opciju" u ugovoru, to znači da može da se odrekne te sume i da postane slobodan agent. Znajući njega i odnos sa Nagetsima to se vjerovatno neće dogoditi, ali prva zvijezda kluba ima i tu opciju.

Šampion NBA lige je po plati ove sezone bio tek na 32. mjestu, ispred njega bili su igrači poput Si Džeja Mekaluma, Endrjua Viginsa, Kristapsa Porzingisa, Zeka Lavina, Kembe Vokera, Tobajasa Herisa, Rudija Gobera, Bredlija Bila, Džona Vola, Rasela Vestbruka... Stvari u tom aspektu biće značajno drugačije u sezoni 2023/24 pošto će Srbin "skočiti" na šesto mjesto (46.550.000 dolara) i ispred njega biće samo Lebron Džejms, Bredli Bil, Džoel Embid, Kevin Durent i Stef Kari.

Ovako izgleda lista 10 najplaćenijih za sezonu 2022/23:

Stef Kari 48.070.014

Džon Vol 47.345.760

Rasel Vestbruk 47.080.179

Lebron Džejms 44.474.988

Kevin Durent 44.119.845

Bredli Bil 43.279.250

Pol Džordž 42.492.492

Kavaj Lenard 42.492.492

Janis Adetokumbo 42.492.492

Demijen Lilard 42.492.492

