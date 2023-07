Takvog Jokića nikada nisam vidio! Srbin je njih htio da uništi, bivši saigrač otkrio detalje: "Uopšte se nije igrao"

Nikola Jokić je protiv Los Anđeles Lejkersa htio pobjedu po svaku cijenu...

Nikola Jokić je NBA šampion. Donio je Denveru titulu i pokazao još jednom svima zašto je on najbolji košarkaš na svijetu i da to što je Džoel Embid dobio MVP priznanje ništa ne znači. On je na kraju došao do titule, zapušio je usta svima, a u seriji protiv Los Anđeles Lejkersa imao je posebnu motivaciju.