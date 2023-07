SIN SLAVNOG IGRAČA DOLAZI U PARTIZAN? Rebrača "junior" blistao na koledžu, crno-bijeli ga prate!

Filip Rebrača bi mogao da pojača Partizan tokom ljeta.

Izvor: Profimedia/Michael Reaves

Dok se spekuliše i dalje o potencijalnom dolasku Nikole Mirotića u Partizan, stižu nove informacije o drugim igračima koji su i te kako interesantni crno-bijelima. Filip Rebrača, sin legendarnog košarkaša Željka Rebrače, na koga je Partizan bacio oko, prenose današnje "Večernje novosti".

Filip Rebrača (25, 206 cm) igra na poziciji krila i nastupao je do sada za koledž Ajova u SAD i prošle sezone je ostavio zaista dobar utisak. To mu je bila druga godina, nakon što je tri proveo na Sjevernoj Dakoti, a bilježio je više nego pristojne brojke - 14,1 poena, 7,5 skokova i dvije asistencije po meču. U prosjeku, igrao je više od pola sata po susretu i to je daleko više nego u njegovoj prvoj godini po dolasku sa Sjeverne Dakote.

Interesantno je da je Filip rođen u Trevizu, dok je njegov otac Željko nastupao tamo za Beneton, a košarkom se do sada bavio samo na univerzitetskom nivou i već dugo pokušava da se "probije" na komercijalno tržište - posebno u Evropi. Ipak, jasno je da je to drugačija košarka i da bi mu dugo trebalo da se uhoda...

Ipak, ne bi bio prvi košarkaš Partizana koji je stigao sa koledža, pošto je prošlog ljeta stigao Balša Koprivica, još jedan igrač kome je otac ostavio trag u košarci.

BONUS VIDEO: