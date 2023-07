MIROTIĆ KOD ŽELJKA - RADIĆE KAO ŠVAJCARSKI SAT! Amerikanci o Partizanu: "Ako to ne riješe, teško će na F4"

Koliko daleko bi Partizan mogao da ode u Evroligi ako Mirotić potpiše?

Izvor: Printscreen/YouTube/Urbonas Podcast/MN Press

Kako bi Partizan izgledao sa Nikolom Mirotićem i da li bi mogao da napadne titulu u Evroligi? To je pitanje koje postavljaju mnogi navijači, pa su o tome pričala i dvojica aktivnih košarkaša - jedan od najboljih igrača Efesa Šejn Larkin i as Karšijake Erik Mekalum. Njih dvojica pričali su o glavnoj temi na tržištu.

Nikola je u procesu raskida ugovora sa Barselonom i navodno je srpski tim prvi favorit da ga angažuje. "Ako Mirotić ode u Partizan... On je najkonstantiji igrač u Evroligi posljednjih godina, uvijek je tu oko 17 poena u prosjeku, indeks 20, ako ode kod Željka Obradovića, radiće to kao švajcarski sat. Brzo će se adaptirati, naći će mu poziciju lagano", počeo je Larkin razgovor u "Urbonas podkastu".

Ističe jednu stvar kao problematičnu za crno-bijele. "Treba da nađu plejmejkera, produžili su ugovor sa Panterom. Međutim, mislim da je Lesor bio srce tima, Kevin je pokazao da je pravi čovjek, pogađao je najvažnije šuteve, odličan je, ali mislim da je Matijas bio ta veza između igrača i navijača. Imaju sjajnu publiku, baš su ludi i ako dođe Mirotić onda će nadoknaditi odlazak Egzuma. Prvo da vidimo koga će još dovesti, prije svega organizatora igre, ne znam da li mogu da napadnu titulu. Ono što mogu da kažem da nikada Evroliga nije bila ovako otvorena", istakao je Larkin.

Zatim se uključio Erik. "Volio bih Mirotića u Partizanu, dao bi im širinu, trebalo je da igra centra u Barseloni, bio bi u prednosti u odnosu na sve, ima visinu. Volio bih njega i Pantera da vidim u 'pik en popu' i Ledeja na centru, Nikolu na četiri, Obradović bi sve to posložio naravno", objašnjava Mekalum.

Ni on nije siguran da li, bez dodatnih pojačanja, crno-bijeli mogu na fajnal-for Evrolige. "Ne znam da li bi sa Nikolom bili na F4 zbog nedostatka plejmejkera. Nisu imali to ni prošle godine, nekoga ko bi postavio igrače na pozicije, Egzum je otišao u NBA, Madar u Fenerbahče, mora da bude neko tu ko je spreman da se žrtvuje, jer je nemoguće da svi daju poene. Moraju da nađu pleja. Srpski timovi su našli novac u posljednje vrijeme i neće im to biti problem", zaključio je Mekalum.

