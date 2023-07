HVALA TI ZA ONAJ KOŠ PROTIV ZVEZDE! I predsjednik Hrvatske je bio u hali

I Andrej Plenković se emotivno oprostio od Mirka Novosela.

Legendarni jugoslovenski i hrvatski trener Mirko Novosel preminuo je u 86. godini u Zagrebu, koji se od njega dirljivo oprašta danima. Član Kuće slavnih u Springfildu i najbolji evropski trener za 1985. godinu ostavio je ogroman trag. Bio je selektor zlatne generacije Jugoslavije iz sedamdesetih, osvojio je olimpijsku medalju i u Los Anđelesu 1984, a Zoran Moka Slavnić bio je plejmejker tog tima i otišao je iz Beograda u Zagreb da se lično oprosti od njega.

Bio je Novosel i selektor Hrvatske nakon njenog otcijepljenja od Jugoslavije, kao što je bio i tvorac moćne Cibone, koja je osamdesetih pod njegovim vođstvom dva puta bila prvak Evrope. Te uspehe živo pamti i premijer Hrvatske Andrej Plenković (52), koji je o njima govorio na komemoraciji u poznatom zagrebačkom hotelu.

"Ja pripadam naraštaju koji je bio inspiriran košarkom i koji zna kako je od Lokomotive nastala Cibona i to je jedno neponovljivo vrijeme. Kao klinac dolazio sam na Cibonine utakmice u Dom sportova, a svjedočio sam i onoj istorijskoj kada je Nakić zabio za naslov protiv Zvezde nakon čega je Cibona otišla na evropski vrh. Na naslijeđu koje je ostavio zahvaljujem mu i kao predsjednik Vlade ali i kao košarkaš amater", rekao je Plenković, a prenio Večernji list.

On je tako podsjetio sve na jedan od najčuvenijih koševa jugoslovenske lige, kojim je Mihovil Nakić usmjerio tadašnjeg vunderkinda Dražena Petrovića u Zagreb, umjesto u Beograd. Te 1984. igralo se za titulu, ali i za potpis budućeg najboljeg strijelca Evrope, što je potvrdila svojevremeno i njegova majka. I ipak je pobijedila Cibona, koju je potom predvodio do dvije titule prvaka Evrope, poslije toga je otišao u Real, a onda je bio jedan od evropskih pionira u NBA ligi. Nažalost, njegovi život i karijera tragično su prekinuti u strašnoj saobraćajnoj nesreći 1993. godine u Njemačkoj.

"To je istina. On je imao čvrstu namjeru da igra tadašnjem Kupu šampiona, najjačem evropskom takmičenju. Da je te godine Zvezda osvojila titulu, on bi otišao tamo, da je Partizan bio prvi, igrao bi u Partizanu. Samo je htio da ode korak dalje. Dražen je svoj put bio zacrtao, kao da je osjećao da će njegovo vrijeme na zemlji biti kratko. I nikad nije tražio naše mišljenje ili bratovljevo. Saslušao bi nas, ali je odluke donosio sam", objasnila je Draženova majka, Biserka Petrović.

Pogledajte istorijski koš Cibone protiv Zvezde, za titulu i Draženov potpis: